Угличская птицефабрика увеличила выпуск мяса перепелов на 12%

Поголовье перепелов на предприятии превышает 1,5 млн голов ГК «Мелком»

Угличская птицефабрика (входит в ГК «Мелком»), крупнейший в России производитель перепелиной продукции, в 2025 году выпустила 985 т мяса перепелов, что на 12% больше, чем в 2024-м. Производство перепелиных яиц увеличилось на 11%, до 294 млн штук, в том числе товарных — на 10%, до 268 млн штук. Поголовье перепелов на предприятии превышает 1,5 млн голов, пишет «Интерфакс».



На фабрике завершено строительство нового птичника и цеха по упаковке и сортировке яиц. Ассортимент продукции под брендом Qegg расширен до более чем 50 наименований. Производство майонеза из перепелиных яиц увеличилось в 3,7 раза, запущен выпуск копченых перепелиных яиц. Также в рамках научного эксперимента специалистам предприятия удалось добиться стабильного содержания йода и селена в перепелиных яйцах, что в перспективе позволит компании вывести на рынок функциональный продукт для здорового рациона.



Гендиректор и председатель правления ГК «Мелком» Михаил Дорофеев ранее в интервью «Агроинвестору» рассказывал, что в этом году компания планирует начать строительство нового предприятия по производству мяса перепелки в Тверской области. «Данные мощности будут расположены на базе площадки, на которой мы раньше выращивали индейку. Но недавно индейководческий бизнес мы закрыли и решили заняться там именно мясной перепелкой. Планируем, что данное производство будет организовано и с учетом перспектив экспорта», — говорил он.



Долю компании на рынке мяса перепелки Дорофеев оценивал в 52-55%, на рынке перепелиного яйца — в 62-65%. По словам топ-менеджера, в 2025 году конъюнктура на рынке перепелиного яйца была неблагоприятной: цены на продукцию были ниже, чем рассчитывали в компании, а затраты, как и по другим сегментам, заметно выросли. «Чтобы как-то выправить ситуацию, делали из яйца сухой меланж, а еще запустили линию майонезов чисто на перепелином яйце. И этот продукт очень зашел потребителю. Сейчас не успеваем выполнять все заказы», — делился Дорофеев.



ГК «Мелком» специализируется на переработке зерна, производстве мукомольной продукции, макаронных изделий, комбикормов, экструдированных кормов для рыб и домашних животных, а также на птицеводстве и аквакультуре. Холдинг объединяет 12 производственных площадок в Тверской, Ярославской, Московской, Смоленской областях и Карелии. Производственные мощности превышают 1 млн т продукции в год.



