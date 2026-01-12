«2025 год мы прошли на твердую четверку с плюсом»

Я. Чингаев

Генеральный директор и председатель правления ГК «Мелком» Михаил Дорофеев — о всех сегментах бизнеса, планах по увеличению производства и ближайших инвестициях

ГК «Мелком — один из лидеров АПК. Хотя группа не так давно на рынке — с 2022 года, в ее состав уже входят 15 производственных площадок в пяти регионах России. Компания работает сразу в нескольких направлениях сельского хозяйства, среди которых растениеводство, зернопереработка, птицеводство, выращивание льна, маслоэкстракция, выпуск кормов и аквакультура. Продукция реализуется под 16 собственными брендами, а производственные мощности позволяют обеспечить выпуск до 1 млн т готовой продукции ежегодно.

«Мелком» — компания молодая, но уже заметно заявившая о себе. С чего все начиналось?

Группа компаний «Мелком» начала развитие со своего самого крупного (сейчас) производственного актива — Тверского мелькомбината. Еще пять лет назад он переживал непростой период, была сложная процедура банкротства и предприятие находилось в тяжелейшей ситуации. Долги были проблемные, и в 2020 году их передали в «Сбербанк Капитал». Финансовое оздоровление комбината прошло тогда при участии нашего основного банка-кредитора — Сбербанка в лице Центрально-черноземного банка.

Именно с ним, нашим первым и ключевым активом, связано и название группы. Сайт Тверского мелькомбината — melkom.ru, поэтому было принято решение не придумывать никаких сложных имен и назвать группу компаний «Мелком».

С какими финансовыми показателями вы закончили 2025 год?

Окончательные цифры будут чуть позже, оценочно же выручка по всем направлениям запланирована на уровне 30 млрд руб. без НДС. К слову, когда мы начинали пять лет назад, выручка на Тверском мелькомбинате не превышала 3 млрд руб.