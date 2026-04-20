Производство индейки в Пензенской области продолжит расти

Проект по производству индейки в регионе реализует ГК «Дамате» Д. Абрамов / Ведомости

К 2030 году производство индейки в Пензенской области планируется увеличить до 300 тыс. т в убойном весе, также вырастет объем ее глубокой переработки. Об этом губернатор региона Олег Мельниченко рассказал президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Сейчас в регионе 649 птичников, их количество будет доведено примерно до 850, уточнил он. Объем глубокой переработки в 2021 году составлял 3 тыс. т, сейчас он достиг 31 тыс. т в год. «А эта добавленная стоимость — это совершенно другой уровень дохода», — отметил Мельниченко.



«При этом у индейки очень хороший экспортный потенциал: 40% произведенной продукции — это практически экспортная продукция, это то, что мы поставляем и в Юго-Восточную Азию, и в Африку, и в Латинскую Америку, и на Ближний Восток», — перечислил глава Пензенской области.



Проект по производству индейки в регионе реализует лидер этой отрасли, ГК «Дамате». В прошлом году она выпустила 268 тыс. т индейки в убойном весе, что на 11% больше, чем годом ранее. Положительная динамика — результат развития комплексов по производству индейки в Пензенской и Ростовской областях, а также племенного репродуктора в Тюменской области, рассказали «Агроинвестору» в компании. Так, в Пензенской области продолжалось развитие действующих мощностей и вводились новые объекты. В конце года был запущен птицеводческий блок из 32 птичников. Выход блока на плановые показатели загрузки позволит увеличить производство индейки на 11,3 тыс. т в убойном весе в год.



Кроме того, в 2025 году «Дамате» и правительство Пензенской области подписали «дорожную карту», предусматривающую дополнительное строительство в регионе пяти птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки. Это позволит увеличить мощность производства индейки до 300 тыс. т в убойном весе в год. В апреле прошлого года компания обсуждала возможности расширения мощности индейководческого проекта в регионе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут в ходе ее визита на предприятие.



«У нас в "Дамате" исторически заложен хороший ген роста и есть хорошая привычка удваиваться каждые пять лет. Напомню, что мы начинали индейководческий проект в Пензенской области практически с нуля и за несколько лет де-факто создали рынок индейки в стране, — говорил тогда председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. — <...> Дальнейшее увеличение мощности пензенского комплекса до 300 тыс. т в убойном весе в год позволит нам укрепить наши позиции как лидера по производству индейки в России и Европе и подняться в рейтинге крупнейших мировых производителей этого вида мяса».



