Производство мяса птицы в этом году может увеличиться на 1,2%

Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса птицы Ю. Эйвазова / Ведомости

В 2026 году, по прогнозу Росптицесоюза, производство мяса птицы составит 5,6 млн т в убойном весе, что на 1,2%, или 70-80 тыс. т больше показателя 2025-го. Об этом сказала гендиректор организации Галина Бобылева на международной научно-практической конференции «Птицеводство будущего: векторы экономического успеха». Экспорт мяса птицы, как ожидают в союзе, по итогам года увеличится на 6,4%, или на 27,3 тыс. т. Если в производстве мяса птицы Россия занимает четвертое место в мире, то в рейтинге экспортеров она находится на седьмом.



Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Ольга Ласточкина рассказала, что в 2025 году, по предварительным данным Росстата, во всех категориях хозяйств произвели больше 7 млн т птицы на убой в живом весе, обеспечив достаточно высокий уровень прироста. «Яиц мы произвели на 2 млрд штук больше, чем в 2024-м. И, по нашим стратегическим планам во исполнение указа президента, к 2030 году мы должны нарастить объемы производства до 8,7 млн т птицы и до 49,1 млрд яиц», — напомнила она.



В этом году производство яиц, по прогнозу союза, останется на уровне 2025-го и составит 48,6 млрд шт. Это, уточнила Бобылева, 333 яйца на человека в год, тогда как среднедушевое потребление составляет чуть более 300 яиц. Экспорт яиц в прошлом году, по информации Росптицесоюза, увеличился на 64%, импорт снизился на 13%. «И есть все основания для совершенствования данных направлений», — подчеркнула Бобылева. При этом внутренние цены на яйцо по итогам 2025-го уменьшились на 21% относительно 2024 года. Цены производителей на мясо птицы увеличились всего на 2,4% при уровне общей инфляции в 5,59%.



Президент Росптицесоюза Владимир Фисинин отметил, что прирост в категории яйца по итогам прошлого года предварительно составил 14 штук на человека. При этом особо он выделил производителей мяса индейки. «Если в 2010 году мы производили 52 тыс. т мяса этой птицы в убойной массе, то в прошлом году показатель составил уже 435 тыс. т», — сравнил он. В итоге по производству мяса индейки Россия вышла на второе место в мире после США, оставив позади Францию, Португалию, Канаду.



Российское птицеводство — часть глобального рынка. Мировое птицеводство развивается стремительно, и наши участники рынка идут в ногу с мировыми трендами. По производству мяса птицы Россия занимает четвертое место в мировом рейтинге, по выпуску пищевых яиц — шестое, рассказал Фисинин. «Однако у нас имеется целый ряд проблем, которые должны решать руководители и специалисты российских птицеводческих хозяйств в различных субъектах нашей страны, — подчеркнул он. — Именно на решение этих задач направлены усилия научных учреждений, специалистов птицеводческих предприятий и компаний».



Процесс глобализации в экономике обостряет конкуренцию, обратил внимание Фисинин. В мире идет динамичный прирост производства яиц. «Здесь лидирует Китай, который ежегодно выпускает 690 млрд яиц, или 40% от их мирового объема», — сказал он. Далее идет Индонезия с показателем 151 млрд штук. Эксперт обратил внимание, что эта страна нарастила производство яиц до таких объемов с 1 млрд штук в 1960-е. В 38 раз за этот период увеличилось производство яйца в Индии, в 120 раз — в Пакистане.



В таких условиях выживает тот, кто обеспечивает высокое качество при более низкой цене, уверен президент союза. Повышение биобезопасности и качества российской продукции должно стать национальной идеей, считает он. «Получить высокие показатели продуктивности и качества продукции можно только от здоровой птицы, — отметил Фисинин. — Поэтому в современном крупномасштабном птицеводстве особую роль играют инновации в области питания».



Ласточкина добавила, что в развитии птицеводства существенную роль играет и системная государственная поддержка. «Мы эту отрасль будем поддерживать, в том числе, субсидированием, льготными кредитами, стимулированием привлечения инвестиций в модернизацию и инновации наших производственных площадок», — заверила она. Кроме того, в Минсельхозе считают важным внедрение собственной селекции, которая позволит в дальнейшем создавать конкурентоспособные, адаптированные к нашим условиям кроссы птицы, обеспечивая генетическую независимость и долгосрочную экономическую устойчивость птицеводства. Наконец, участникам рынка важно повышать эффективность производства, в том числе, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и цифровых решений, заключила Ласточкина.



