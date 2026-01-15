Экспорт мяса и мясопродуктов вырос почти на 11%

Вывоз свинины составил свыше 270,5 тысяч тонн, что на 22,7% больше, чем в 2024 году flickr.com

По итогам прошлого года экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 10,6% и превысил 911 тыс. т, сообщил Россельхознадзор, ссылаясь на данные информационной системы «ВетИС». В частности, вывоз мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2% и составил 409,5 тыс. т. Экспорт свинины составил свыше 270,5 тыс. т, что на 22,7% больше, чем в 2024 году. Также на внешние рынки было поставлено более 33,3 тыс. т говядины. Отгрузки пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, а также свиней прибавили 34,1%, достигнув 90,4 тыс. т.



Главный импортер российского мяса птицы — Китай, куда отгрузили 154,8 тыс. т. В Саудовскую Аравию отправили 76,8 тыс. т, в Казахстан — около 44,7 тыс. т. В 2,5 раза нарастил закупки Узбекистан — до 23 тыс. т, Киргизия — на 7,2%, до 15 тыс. т, Бенин — в 4,1 раза, до 8,5 тыс. т, Конго — на 30,5%, до 7,9 тыс. т, Таджикистан — на 48,3%, до 7,7 тыс. т, Гана — в 5,5 раза, до 7,1 тыс. т.



Беларусь, крупнейший покупатель свинины, увеличила ее импорт из России на 32,4%, до более чем 131 тыс. т. В Китай экспортировано 76,1 тыс. т свиноводческой продукции, что в два раза превышает объем 2024 года. В том числе страна на 72,7% увеличила закупку свинины, до 36,6 тыс. т, и в 2,2 раза — свиных субпродуктов, до 39,5 тыс. т. Вьетнам нарастил импорт российской свинины на 15,2%, до 52,3 тыс. т. Также выросли отгрузки этого вида мяса в Казахстан — на 68,2%, до 11,3 тыс. т, и в Грузию — на 48,7%, до 3,5 тыс. т.



Основным покупателем российской говядины является Китай с показателем свыше 18,5 тыс. т, что на 5,6% больше, чем в 2024 году. Наибольший объем готовой мясной продукции был поставлен в Казахстан — 47,4 тыс. т. Также на 20,4% увеличились отгрузки в Беларусь — до 7,7 тыс. т.



Кроме того, в прошлом году экспорт живых животных вырос на 74,5%, до 694,2 тыс. голов. Азербайджан нарастил импорт мелкого рогатого скота до 116,7 тыс. голов, Узбекистан — крупного рогатого скота до 106,6 тыс. голов и МРС — до 36,1 тыс. голов, Киргизия — КРС до 24 тыс. голов, Грузия — МРС до 5,7 тыс. голов. Поставки КРС в Азербайджан увеличились на 65,2%, до 63,8 тыс. голов. Вывоз живых свиней вырос на 12%, до 291,2 тыс. голов. Основной объем был отправлен в Грузию — 194,1 тыс. голов и Армению — 93,3 тыс. голов.



