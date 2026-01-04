разделы

«Агросила» вкладывает более 1,15 млрд рублей в развитие Пермской птицефабрики

Основные направления развития — модернизация действующих площадок и строительство новых

По итогам 2025 года объем производства на Пермской превысил 38 тысяч тонн
Холдинг «» реализует масштабную инвестиционную программу развития Пермской птицефабрики. Общий объем инвестиций с 2023-го по 2026 год превышает 1,15 млрд руб. Основные направления развития — модернизация действующих площадок и строительство новых мощностей. Ввод в эксплуатацию нового птичника в 2026 году и реконструкция существующих корпусов позволят дополнительно ежегодно производить более 1,8 тыс. т мяса бройлера в живом весе и повысить сохранность поголовья на 5%, сообщила компания.

По итогам 2025 года объем производства на Пермской превысил 38 тыс. т. В планах на этот год — увеличение выпуска на 2,5 тыс. т, а в период с 2027 по 2030 годы прогнозируется среднегодовой прирост на уровне 3,5 тыс. т. Благодаря обновлению участка термообработки в прошедшем году на предприятии в 1,5 раза увеличился выпуск копчено-вареных изделий. Замена оборудования на автоматические линии для котлет и упаковки повысила эффективность и стабильность качества. В итоге в прошедшем году реализация мясной переработки увеличилась на 6,2%, котлетной группы — на 15%. Компания прогнозирует рост выручки от продажи мясопродукции птицефабрики на 61 млн руб. по сравнению с 2024 годом.

В новом году планируется расширение географии поставок: выход на новые региональные рынки, включая Челябинскую область, Удмуртию, Башкортостан, при сохранении лидерских позиций в Пермском крае и роста поставок в Свердловскую область, отмечают в компани.

