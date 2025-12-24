Филиппины разрешили поставки свинины из России

Снятие запрета на поставки открывает значительные перспективы для российских производителей свинины Д. Абрамов / Ведомости

Россельхознадзор сообщил об открытии рынка Филиппин для поставок российской свиноводческой продукции. Департамент сельского хозяйства страны официально подтвердил признание российской системы регионализации по африканской чуме свиней (АЧС). Согласно Административному приказу Минсельхоза Филиппин, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию страны свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России. Стороны согласовали условия поставок этих продуктов. На первом этапе право экспорта свиноводческой продукции получили семь российских предприятий.



Филиппинская сторона провела комплексную оценку документации и мер контроля, реализуемых российской ветеринарной службой, говорится в сообщении Россельхознадзора. «По итогам проверки Бюро животноводства Филиппин признало достаточность ветеринарного надзора в России и эффективность принимаемых мер по смягчению рисков распространения АЧС», — отмечает ведомство.



По его оценке, это важный этап в расширении экспорта животноводческой продукции на рынок Юго-Восточной Азии. Снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию, оценивает Россельхознадзор.



О том, что Россия в ближайшее время может начать поставки продукции свиноводства на Филиппины, в начале декабря на Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2025» говорил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Он отмечал, что это большое достижение, ставшее возможным благодаря совместной работе Минсельхоза, Россельхознадзора и бизнеса. Филиппины — это огромный рынок, подчеркнул Ковалев, страна ежегодно ввозит порядка 700-800 тыс. т только мяса свиней, субпродукты она не импортирует. Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% рынка Филиппин, то у нашей страны появится еще один крупный покупатель свинины.



