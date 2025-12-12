К 2030 году выпуск свинины вырастет на миллион тонн в живом весе

Сейчас задача нашей страны — войти пятерку мировых лидеров по экспорту свинины Ю. Эйвазова / Ведомости

К 2030 году прирост производства свинины должен составить 1 млн т в живом или 750 тыс. т в убойном весе, а экспорт должен выйти на показатель 650 тыс. т. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». На реализацию планов по наращиванию производства и экспорта государством было принято решение в течение этого года выдать инвестиционных кредитов примерно на 120 млрд руб. Новые проекты, уточнил эксперт, будут реализовываться в основном в ЦФО, так как там живет почти половина населения страны, но также идут инвестиции в увеличение производства свинины на Урале и в Сибири.



Ковалев напомнил, что с 2005 по 2025 годы объем производства свинины в России вырос почти в 11 раз, а наша страна из тотально зависимой от импорта мяса вошла в топ-5 крупнейших мировых производителей. «Практически с нуля, в чистом поле, была построена новая отрасль, инвестиции в которую превысили 600 млрд руб., ежегодный темп роста производства составлял 5-10%», — отметил Ковалев.



Говоря об экономике свиноводов, эксперт обратил внимание, что на протяжении последних 20 лет предприятиям удавалось удерживать рентабельность на уровне 25-30% и выплачивать кредиты. Но себестоимость производства свинины, по информации НСС, с 2023 по 2025 год выросла на 30% — с 75 руб./кг до 100 руб./кг. При этом оптовые цены в 2024 году практически не повышались, обратил внимание Ковалев, в силу того что был достаточно большой прирост производства. «Поэтому мы работали с регуляторами — Минпромторгом, Минсельхозом, объясняя представителям ведомств, что если в 2025 году у нас не будет роста цен, то предприятия не смогут возвращать ни кредиты, ни проценты по ним. Нужен рост среднегодовых цен хотя бы в пределах инфляции. И тот факт, что у нас уже не было такого прироста производства, как ранее, как раз обеспечил нам увеличение цен на продукцию свиноводства в пределах инфляции», — рассказал эксперт. Средняя цена на свинину к текущему моменту увеличилась на 11% за два года, уточнил он.



Сейчас задача нашей страны — войти пятерку мировых лидеров по экспорту свинины, что требует увеличения отгрузок на внешние рынки до 350-400 тыс. т. По прогнозам НСС, на показатель в 400 тыс. т наши экспортеры выйдут уже по итогам 2025-го. Это, уточнил Ковалев, порядка 8% от текущего производства, и достаточно хороший показатель, который в деньгах составляет порядка миллиарда долларов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

