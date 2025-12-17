Экспорт свинины и субпродуктов во Вьетнам вырос почти на 30%

Отгрузки свиноводческой продукции за январь-ноябрь побили рекорд Ю. Эйвазова / Ведомости

Отгрузки свинины и пищевых субпродуктов свиней из России во Вьетнам за январь-ноябрь в физическом выражении выросли на 28%, до более чем 80 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 10%, до $186 млн. Из этой суммы на мороженую свинину приходится более $141 млн, на субпродукты — более $44 млн, на сало — свыше $500 тыс. Всего за отчетный период Россия экспортировала рекордный объем свинины и ее субпродуктов во Вьетнам за всю историю наблюдений. Ранее максимум был зафиксирован в 2021 году, когда за 12 месяцев было вывезено свинины на сумму $171 млн, сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт».



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев ранее говорил, что на субпродукты приходится половина экспорта свиноводческой продукции в Юго-Восточную Азию. Об этом он сообщил в ходе VII стратегической сессии «Агроэкспорта», добавив, что по итогам года отгрузки свиноводческой продукции на все внешние рынки вырастут примерно на 25% и приблизится к 400 тыс. т или $1 млрд. При этом главным направлением остается Белоруссия — продажи в республику выросли на 33% по итогу 10 месяцев этого года. Вьетнам занимает второе место среди основных покупателей российской свиноводческой продукции, и она занимает порядка 50% от импорта категории в страну, что обусловлено освобождением от уплаты таможенных пошлин. Но также значительную роль сыграли помощь государства и бизнеса, отметил Ковалев.



«В прошлом году начались первые поставки в Китай после огромной проделанной работы <...> начиная от президента и заканчивая бизнесом <...>. Мы в этом году поставили (в КНР) в два раза больше, чем в прошлом году (тогда поставки велись только около шести месяцев)», — говорил Ковалев. Также в ходе своего доклада он сообщил, что по трем основным направлениям экспорта — Белоруссии, Вьетнаму и Китаю — Россия приближается к определенному пределу: на рынках первых двух стран российская свиниоводческая продукция и так занимает 100% и 50% соответственно от импорта. «В Китае пока всего 3%, но у нас есть ограничения: если для Вьетнама открыты порядка 15-18 поставщиков, то на Китай пока только три», — сказал Ковалев. Впрочем, Минсельхоз, Россельхознадзор и бизнес ведут активную работу по допуску новых других российских предприятий на рынок КНР, отметил он. По оценкам НСС, если в следующем году, с учетом высокой базы 2025-го, экспорт свиноводческой продукции вырастет на 10%, то это будет огромным успехом.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что к 2030 году прирост производства свинины должен составить 1 млн т в живом или 750 тыс. т в убойном весе, а экспорт выйдет на показатель в 650 тыс. т. На реализацию планов по наращиванию производства и экспорта государством было принято решение в течение этого года выдать инвестиционных кредитов примерно на 120 млрд руб. Новые проекты, уточнил эксперт, будут реализовываться в основном в ЦФО, так как там живет почти половина населения страны, но также идут инвестиции в увеличение производства свинины на Урале и в Сибири.



