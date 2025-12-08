В режиме планового роста. Объемы мясного производства увеличиваются более спокойными темпами

«Сибагро»

Объем выпуска мяса всех видов по итогам 2025 года во всех хозяйствах может остаться практически на уровне 2024-го. За девять месяцев отрасль приросла лишь на 0,3%. В сельхозорганизациях прибавки более заметные, однако уже не такие, как в предыдущие годы. Ограничивают расширение производства продолжающееся повышение затрат на фоне не самых лучших цен, высокие кредитные ставки и замедление увеличения спроса

Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2025 года в стране в целом произведено 11,9 млн т мяса (здесь и далее — в живом весе), что на 0,3 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе в сельхозорганизациях выпущено 10,3 млн т, а это на 1,2 % больше, чем годом ранее. Прибавку общему производству обеспечила категория «мясо птицы»: объем по всем хозяйствам за январь — сентябрь этого года составил 5,35 млн т — плюс 2,5 % к предыдущему показателю. В сельхозорганизациях прирост еще больше — 2,9 %. По остальным же видам мяса отрасль демонстрировала спад. Так, свинины по итогам трех кварталов в хозяйствах всех категорий выпущено на 0,2 % меньше, чем годом ранее, — 4,56 млн т. В промышленном секторе объемы все-таки увеличились, но лишь на те же 0,2 %. Говядины за девять месяцев этого года в целом произведено 1,69 млн т. Спад к прошлогоднему показателю во всех хозяйствах составил 4,3 %, в сельхозорганизациях — 4 %. На 3,5 % сократился и объем выпуска мяса овец и коз — до 216,1 тыс. т.

По итогам 12 месяцев ситуация в отрасли уже вряд ли глобально изменится, считают эксперты. В целом прирост мясного производства в 2025 году, скорее всего, не превысит 0,3 %, следует из октябрьского прогноза «АБ-Центра».

Потери на приграничных территориях