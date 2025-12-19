«Талина» впервые экспортировала свиноводческую продукцию в Африку

Работа в направлении поставок в Африку осложняется конфессиональными ограничениями, платежеспособностью населения и логистикой Т. Кулистикова

Группа «Талина» впервые экспортировала свинину на Африканский континент, в Республику Конго. Согласно сообщению пресс-службы компании, уже отгружены 54 т, в плане поставок до конца года еще 27 т. В 2026-м объем отгрузок должен составить 324 т. «Для нашей компании рынок Африки — это не просто новая точка на карте экспорта, — приводятся в сообщении слова гендиректора группы Марины Маркиной. — Это подтверждение глобальной конкурентоспособности и безупречного качества российской продукции. Мы системно диверсифицируем направления поставок, следуя нашей ключевой миссии: обеспечивать безопасной и вкусной свининой не только внутренний рынок, но и потребителей по всему миру. Сегодня наша продукция, прошедшая строжайший контроль, есть уже в шести странах. Для нас это значит, что доверие к качеству российских продуктов растет на мировом уровне».



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, рынок стран Африки потенциально интересен для российских свиноводов, но только в перспективе. Так, объясняет он, работа в этом направлении осложняется, во-первых, конфессиональными ограничениями, во-вторых, низкой платежеспособностью населения. Третья причина — дорогая логистика, и она может достигать стоимости самого продукта: экспортируются на континент, как правило, дешевые субпродукты, кости и т. д. «Сейчас идут только пробные поставки, но, учитывая потенциал на ближайшие годы, это правильное решение: нужно налаживать контакты <...>, заниматься всеми рынками. Однако неправильно говорить, что это приоритетное направление», — прокомментировал Ковалев «Агроинвестору». По его словам, целевым рынком сбыта для российской свиноводческой продукции остаются страны Юго-Восточной Азии.



Ранее Ковалев говорил, что по итогам года отгрузки свиноводческой продукции на все внешние рынки вырастут примерно на 25% и приблизится к 400 тыс. т или $1 млрд. Основное направление экспорта — Белоруссия: продажи в республику выросли на 33% по итогу 10 месяцев этого года. Вьетнам занимает второе место среди основных покупателей российской свиноводческой продукции, и она занимает порядка 50% от импорта категории в страну. Замыкает тройку лидеров Китай. При этом по отгрузкам в эти страны Россия приближается к определенному пределу: на рынках первых двух российская свиноводческая продукция и так занимает 100% и 50% соответственно от импорта. «В Китае пока всего 3%, но у нас есть ограничения: если для Вьетнама открыты порядка 15-18 поставщиков, то на Китай пока только три», — сказал Ковалев. По оценкам НСС, если в следующем году, с учетом высокой базы 2025-го, экспорт свиноводческой продукции вырастет на 10%, то это будет огромным успехом.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что к 2030 году прирост производства свинины должен составить 1 млн т в живом или 750 тыс. т в убойном весе, а экспорт выйдет на показатель в 650 тыс. т. На реализацию планов по наращиванию производства и экспорта государством было принято решение в течение этого года выдать инвестиционных кредитов примерно на 120 млрд руб. Новые проекты, уточнил эксперт, будут реализовываться в основном в ЦФО, так как там живет почти половина населения страны, но также идут инвестиции в увеличение производства свинины на Урале и в Сибири.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

