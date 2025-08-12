Говядина и баранина могут подорожать на 12-15% во втором полугодии

Тенденция к росту цен на говядину является общемировой М. Стулов / Ведомости

Розничные цены на говядину и баранину по итогам второй половины 2025 года могут вырасти на 12-15% по сравнению с 2024-м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Strategy Partners. По прогнозу аналитиков, изменение цены будет более выраженным, чем для курицы и свинины — их удорожание проходит в пределах инфляции. По данным Росстата на 4 августа, с конца прошлого года индекс цен на баранину (кроме бескостного мяса) вырос на 0,38%, на говядину — плюс 9,06%. Свинина и курица за этот период прибавили 7,16% и 1,2% соответственно.



Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов связывает опережающий рост цен на говядину и баранину с издержками производителей и сдержанным увеличением цен в предыдущие годы. В «Мираторге» «Коммерсанту» пояснили, что себестоимость говядины и баранины за последние пару лет выросла минимум на 30%. Это сдерживает объем инвестиций в бизнес, приводя к сокращению поголовья животных.



В то же время директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что говядина вряд ли будет дорожать из-за предложения относительно дешевого мяса из Белоруссии — оно давит на цены в России. «Баранина — это нишевой вид мяса, и поэтому цена на нее по большей части определяется динамикой спроса и предложения, но предложения на рынке достаточно — дефицита нет. Поэтому маловероятно, что баранина подорожает из-за фактора недостаточности», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». По его мнению, цены на нее могут вырасти только в случае увеличения динамики потребления, так как сейчас рыночные факторы не способствуют удорожанию.



По данным «Нильсен», сравнительно низкая цена делает свинину и курятину более популярной. Так, с июля 2024 по июнь 2025 года розничные продажи в категории мяса в целом в натуральном выражении прибавили 3,2% год к году. Для говядины рост оказался ниже — 1,3%, а для свинины выше — 6,6%. Курица прибавила 2,3%, но она наиболее востребована — 54,5% всех продаж в категории. Хотя мотивация производителей к увеличению объемов может постепенно снижаться.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

