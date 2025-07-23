Завод «Черкизово» в Калининградской области увеличит производство на 15%

«Отечественный продукт» по итогам 2024 года произвел 11% мясной продукции глубокой переработки от всего объема, выпущенного в регионе Т. Кулистикова

Завод «Отечественный продукт» (Калининградская область, входит в группу «Черкизово») в этом году планирует увеличить производство продукции — котлет для «Бургер Кинга» и ветчины «Империя вкуса» - примерно на 15%, до 23 тыс. т. В прошлом году предприятие выпустило 20,3 тыс. т продукции — на 13% больше, чем в 2023-м, рассказал исполнительный директор завода Бриан Йохансен в ходе организованного компанией пресс-тура на предприятие. По словам руководителя, «Отечественный продукт» по итогам 2024 года произвел 11% мясной продукции глубокой переработки от всего объема, выпущенного в регионе (181,8 тыс. т).



Инвестиции в модернизацию и поддержание работы действующих мощностей в этом году составят около 60 млн руб. — примерно как и в прошлом. Увеличивать объемы выпуска или добавлять новые производственные линии пока не планируется. Линия по производству котлет для вопперов, гамбургеров и бургеров «Ангус» для «Бургер Кинга» загружена практически на 100%. По ветчине есть небольшой резерв — предприятие может ежемесячно производить до 1,1 тыс. т, а выпускает около 950 т, уточнил Йохансен.



Вся продукция для «Бургер Кинга» поставляется в другие регионы России, поскольку в Калининградской области нет ресторанов сети. Небольшой объем ветчины (около тонны в месяц) остается в области, остальная также вывозится в «большую Россию» на центральный склад «Черкизово», откуда отправляется в другие регионы.







Предприятие использует для производства котлет импортную говядину, которую беспошлинно ввозит из Южной Америки: Калининградская область является Особой экономической зоной, поэтому экономически эффективно импортировать мясо. Особых проблем с поставками — как сырья, так и готовой продукции — по словам, Йохансена, нет. «Какие были логистические трудности до начала 2022 года, такие и сейчас: фуры могут стоять в очереди на границе по трое суток, но мы не видим в этом большой проблемы», — говорит он. И если раньше вся продукция шла через Литву, то сейчас примерно половина поставляется паромами. При этом стоимость логистики, как и у всех, в компании выросла, это один из факторов, влияющих на себестоимость, отмечает руководитель.



Предприятие «Отечественный продукт» основано в 1999 году, в 2010-м оно вошло в состав группы «Черкизово». Цех по выпуску котлет для «Бургер Кинга» начал работу в конце 2021 года, инвестиции в его создание составили около 1,1 млрд руб., плановая мощность — 14 тыс. т в год. Тогда сообщалось, что в перспективе компания может вдвое увеличить производство котлет для бургеров, также есть потенциал для расширения выпуска ветчин.



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