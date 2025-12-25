ИКАР: производство мяса в 2025 году вырастет на 1,4%

Мясо птицы — один из драйверов российского экспорта животноводческой продукции в 2025 году Ю. Эйвазова / Ведомости

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2025 году производство мяса в России в хозяйствах всех категорий вырастет на 1,2-1,4% относительно 2024-го. Произойдет это за счет мяса птицы и свинины — плюс 2,7% и 1% соответственно (в сельхозорганизациях). При этом производство говядины снизится на 4%. Также, по оценкам аналитиков, в 2025 году экспорт мяса и субпродуктов (за исключением готовых продуктов и полуфабрикатов) может превысить 930 тыс. т против 799 тыс. т годом ранее. Таким образом, поставки за рубеж вырастут на 16,4%. В том числе отгрузки птицеводческой продукции увеличатся на 5-10%, до более чем 430 тыс. т, на Китай приходится 37-40% всех поставок.



По оценкам федерального центра «Агроэкспорт», за первые 11 месяцев 2025 года Россия поставила на внешние рынки более 405 тыс. т мяса птицы, что на 11% больше, чем в 2024-м. Экспортная выручка выросла на 17% и достигла $835 млн. В структуре поставок основная доля приходится на куриное мясо и субпродукты: их отгрузки увеличились на 9%, до 368 тыс. т. Экспорт мяса и субпродуктов индейки вырос на 40%, до 35 тыс. т. Кроме того, за рубеж поставлено 2,3 тыс. т мяса и субпродуктов утки — на 28% больше, чем за 11 месяцев 2024 года. По данным центра, основной импортер российского мяса птицы — Китай, на республику приходится более трети отгрузок, и за январь-ноябрь они выросли на 5%, до 147 тыс. т. Преимущественно в КНР отгружаются лапы, крыло и субпродукты. На втором месте — Саудовская Аравия с объемом 72 тыс. т (плюс 1%), королевство ввозит в основном тушку и филе. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 59 тыс. т (плюс 21%).



Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) оценивает рост производства мяса индейки в этом году в 3,8%, до 455 тыс. т. В 2026 году отрасль вновь выйдет в плюс — 5,5% (до 480 тыс. т) с учетом сохраняющегося дефицита инкубационного яйца в мире. Экспорт индейководческой продукции по итогам 2025-го должны вырасти на 33%, до 37 тыс. т, в 2026-м — примерно до 40 тыс. т.



По словам руководителя «Агроэкспорта» Ильи Ильюшина, мясо птицы — один из драйверов российского экспорта животноводческой продукции в 2025 году. «С учетом ожидаемого динамичного роста мирового потребления мы оцениваем, что к 2030 году отечественные поставки могут достигнуть 700 тыс. т на сумму $1,5 млрд. Среди направлений, обладающих самым большим потенциалом, — Восточная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и ближнее зарубежье. Кроме того, активно расширяются отгрузки на Африканский континент: только в текущем году физический объем поставок увеличился в 2,4 раза. В том числе в семь раз вырос экспорт в Габон, в пять раз — в Гану, в четыре раза — в Бенин, в три раза — в Гвинею», — сообщил он (цитата по сайту «Агроэкспорта»).



По итогам года отгрузки свиноводческой продукции на все внешние рынки вырастут примерно на 25% и приблизится к 400 тыс. т или $1 млрд. Об этом говорил руководитель Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе VII стратегической сессии «Агроэкспорта». При этом главным направлением остается Белоруссия — продажи в республику выросли на 33% по итогу 10 месяцев этого года. Вьетнам стал вторым среди основных покупателей российской свиноводческой продукции, и она занимает порядка 50% от импорта категории в страну, что обусловлено освобождением от уплаты таможенных пошлин. На третьем месте Китай, российская продукция занимает только 3% от всего объема импорта в республику. По оценкам НСС, если в следующем году, с учетом высокой базы 2025-го, экспорт свиноводческой продукции вырастет на 10%, то это будет огромным успехом.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что к 2030 году прирост производства свинины должен составить 1 млн т в живом или 750 тыс. т в убойном весе, а экспорт выйдет на показатель в 650 тыс. т. На реализацию планов по наращиванию производства и экспорта государством было принято решение в течение этого года выдать инвестиционных кредитов примерно на 120 млрд руб. Новые проекты, уточнил эксперт, будут реализовываться в основном в ЦФО, так как там живет почти половина населения страны, но также идут инвестиции в увеличение производства свинины на Урале и в Сибири.



