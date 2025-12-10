Производство индейки в этом году продолжит расти

Также увеличивается производство собственного инкубационного яйца Д. Абрамов / Ведомости

Индейководство в России продолжает динамично развиваться, несмотря на сложности. Так, к 2030 году подотрасль произведет 650 тыс. т мяса индейки, а по итогам 2025-го ожидается рост на 3,8%, до 455 тыс. т. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». При этом, отметил он, ранее динамика оценивалась в плюс 6%, но ожидаемый рост производства не состоится из-за сложностей с ввозом инкубационного яйца в связи с непростой эпизоотической обстановкой в мире. В 2026 году, по оценкам НАПИ, отрасль вновь выйдет в плюс — 5,5% (до 480 тыс. т) с учетом сохраняющегося дефицита инкубационного яйца в мире.



По словам Вельматова, в прошлом году импорт инкубационного яйца индейки составил порядка 17 млн штук, в этом — около 16 млн, в 2026-м — прогнозируется 15 млн. «Хотя когда-то мы завозили 37 млн штук», — сказал он, добавив, что внутреннее производство уже сейчас позволяет покрыть потребности российского рынка на две трети. В следующем году, по оценкам НАПИ, будет произведено около 42 млн штук, и есть инвестиционные проекты, которые позволят увеличить объем еще на 30 млн яиц. В результате к 2030 году, по планам, российское индейководство будет обеспечено собственным инкубационным яйцом примерно на 90% при растущей потребности в нем.



Также в ходе своего выступления Вельматов сообщил, что в прошлом году экспорт индейководческой продукции составил чуть меньше 28 тыс. т, по итогам 2025 года отгрузки должны вырасти на 33%, до 37 тыс. т, в 2026-м — примерно до 40 тыс. т. «Это большие показатели для нас: если раньше мы экспортировали в районе 5% от произведенной продукции, то сейчас наращиваем, доходим до 8%», — отметил Вельматов. По его словам, рост экспорта — это возможности для подотрасли при ухудшении покупательной способности на внутреннем рынке. Сейчас НАПИ отмечает замедление темпов увеличения спроса на индейку в России: если раньше этот показатель составлял 10-15% год к году, то по итогам 2025-го он ожидается примерно на уровне 5%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

