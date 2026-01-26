«Сибагро» увеличила экспорт на 23%

В общей структуре продаж компании на долю экспорта пришлось примерно 10% «Сибагро»

За 2025 год «Сибагро» поставила на экспорт 33,4 тыс. т продукции — на 23% больше, чем в 2024-ом. «Мы вышли на рынки семи стран, наш клиентский портфель пополнился на 15 компаний по сравнению с предыдущим годом. Традиционно крупнейшими покупателями остаются Беларусь, Монголия и Казахстан», — рассказал «Агроинвестору» директор дивизиона коммерции, маркетинга и мясопереработки компании Петр Мизонов.



За прошлый год в общей структуре продаж компании на долю экспорта пришлось примерно 10%. Основным вызовом, по словам Мизонова, стал рост курса рубля, из-за чего приходилось искать баланс между необходимостью осуществлять экспортные поставки и экономической эффективностью.



В 2026 году «Сибагро» планирует расширить географию продаж, начав работу на новых для себя рынках — Филиппинах, КНДР и в ряде стран Африки. «Параллельно намерены начать поставлять продукцию с производственных площадок Красноярского края и Кемеровской области в страны ЕАЭС и Монголию», — добавил Мизонов.



По данным Россельхознадзора, по итогам прошлого года экспорт мяса и мясопродуктов из России вырос на 10,6% и превысил 911 тыс. т. В частности, вывоз мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2% и составил 409,5 тыс. т. Экспорт свинины превысил 270,5 тыс. т, что на 22,7% больше, чем в 2024 году. Также на внешние рынки было поставлено более 33,3 тыс. т говядины (40,5 тыс. т годом ранее). Отгрузки пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, а также свиней прибавили 34,1%, достигнув 90,4 тыс. т.



