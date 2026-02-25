Доля рынка пяти крупнейших производителей индейки достигла 87%

Первое место в рейтинге уверенно сохраняет ГК «Дамате» Pixabay

Доля пяти крупнейших в России производителей индейки по итогам прошлого года увеличилась примерно до 87% против почти 85% в 2024-м, следует из очередного рейтинга, составленного Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ) и консалтинговой компанией «АГРИФУД Стретеджис». В сумме топ-5 игроков выпустили свыше 392 тыс. т индейки (здесь и далее — в убойном весе). В целом ее производство в стране составило почти 453 тыс. т — на 3,5% больше, чем годом ранее.



Первое место в рейтинге уверенно сохраняет ГК «Дамате». В прошлом году она выпустила 268 тыс. т индейки — на 11% больше, чем в 2024-м. Рост обусловлен активным развитием комплексов по производству индейки в Ростовской и Пензенской областях, а также племенного репродуктора в Тюменской области, ранее сообщила компания. Так, в Пензенской области «Дамате» продолжила развивать действующие мощности крупнейшего в России комплекса по производству индейки, а также вводила в эксплуатацию новые объекты. В конце года был запущен блок из 32 птичников, рассчитанный на 262 тыс. посадочных мест. Выход блока на плановые показатели загрузки в 2 млн голов в год позволит компании увеличить производство индейки на 11,3 тыс. т в год. Кроме того, летом прошлого года «Дамате» и правительство Пензенской области подписали «дорожную карту», предусматривающую строительство в регионе еще пяти птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки. Это позволит увеличить мощность производства до 300 тыс. т индейки в год.



Второе место в рейтинге сохранила группа «Черкизово», которая выпустила 67,8 тыс. т индейки (65,9 тыс. т в 2024-м). В целом в прошлом году она впервые в своей истории произвела свыше 1,5 млн т мяса в живом весе. На третьей строчке списка «СоюзПромПтица», сократившая производство с более чем 30 тыс. т до 27,7 тыс. т. Четвертой, как и годом ранее, стала ГК «Руском», которая, снизила выпуск с 20,2 тыс. т до 16,49 тыс. т. Пятерку лидеров рынка замыкает группа «Индеаль» («Агро-Плюс») с 12,25 тыс. т против 10,9 тыс. т в 2024 году.



Небольшие компании, крестьянско-фермерские хозяйства и ЛПХ в прошлом году в сумме произвели чуть более 5% индейки, на 14 региональных компаний пришлось примерно 8% продукции индейководства, говорится в обзоре НАПИ и «АГРИФУД Стретеджис». «Это свидетельствует как о высоком уровне индустриализации отрасли, так и сохраняющихся возможностях инвестиций в региональные проекты в условиях растущей федеральной дистрибуции продукции из индейки», — отмечают авторы рейтинга.



При этом они обращают внимание, что по итогам прошлого года прирост в индейководстве оказался самым высоким в мясном секторе: наполовину выше, чем в среднем по птицеводству (2,3%) и в десять раз больше, чем в свиноводстве (0,3%), на фоне значительного снижения производства говядины (-4,6%) и баранины (-3,6%). «Объем производства индюшатины превысил на 30% производство говядины мясных пород и более, чем вдвое — производство баранины и ягнятины. Экспорт вырос на 40%, до свыше чем 40 тыс. т и охватил 30 стран», — говорится в обзоре.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

