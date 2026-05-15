«Таврос» ведет переговоры о покупке «Саратов-Птицы»

В структуру компании входят пять яичных птицефабрик в Поволжье

Стоимость актива может составлять около 3,5 млрд рублей
» — один из крупнейших агрохолдингов России — ведет переговоры о покупке компании «Саратов-Птица», которая входит в топ-20 производителей куриного яйца, пишет «Коммерсантъ». В ее структуре пять птицефабрик в Саратовской области: «Симоновская», «Покровская», «Лысогорская», «Балашовская» и «Заволжская» с общим объемом выпуска 2,1 млн яиц в день (бренды «Деревенское утро», Bio, «Волга-Волга», «Свободный выгул»), а также входит мясоперерабатывающий цех «Расково». «» направил запрос в ».

По словам источника «Коммерсанта» на аграрном рынке, сделка находится в завершающей стадии. Другой собеседник не исключает такую возможность, поясняя, что » заинтересован в приобретении новых мощностей на рынке яйца и рассматривает возможности покупки различных компаний. Бизнес «Саратов-Птицы» может стоить 3,2-3,8 млрд руб. без учета чистого долга и лизинговых обязательств, считает инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий. Оценка Neo, которую приводит «Коммерсант», составляет 1,5-3,5 млрд руб. при балансовой стоимости в 4,5 млрд руб. 

Исполнительный директор агроконсалтинговой компании Константин Корнеев говорит, что » является крупнейшим в России производителем яйца и консолидатором птицеводческих активов яичного направления. «Поэтому, в условиях существенного положения компании на рынке, появление нового актива в ее структуре является логичным решением», — прокомментировал он «». По словам эксперта, » обладает значительной рыночной силой, что упрощает вывод продукции на рынок относительно менее крупных игроков.

«Таврос» — один из крупнейших агрохолдингов России. Значительная часть активов группы располагается в Башкирии. Она занимается растениеводством, производством свинины, сахара, мясопереработкой и т. д. ГК «Таврос» — один из ключевых в России производителей яиц. В 2025 году выпуск, по собственным данным, должен был составить 1,95 млрд штук. Это 4% от общероссийского производства.


«Саратов-Птица» может стоить порядка 3-5 млрд рублей — для регионального актива с несколькими птицефабриками это выглядит реалистично, говорит директор по стратегии ИК «» Ярослав Кабаков. «Но для “Тавроса” ценность здесь не в бренде, а в инфраструктуре: готовые мощности, логистика Поволжья, земельный банк и быстрый доступ к региональному рынку без многолетнего строительства с нуля», — прокомментировал он «». По словам эксперта, сделка укладывается в общую тенденцию агросектора: крупные холдинги ускоренно консолидируют рынок яйца и птицеводства после ценового кризиса последних лет. Независимым региональным игрокам становится все сложнее конкурировать с вертикально интегрированными группами, у которых есть собственные корма, финансирование и масштаб. Для «Тавроса» это не просто покупка фабрик, а усиление контроля над цепочкой поставок и дальнейший передел рынка в пользу федеральных агрохолдингов, уверен Кабаков. 

Собеседник «Коммерсанта» на аграрном рынке связывает намерение собственников продать «Саратов-Птицу» с общим падением рентабельности производства яиц. Оно объясняется растущими объемами выпуска продукции в условиях ограниченного спроса и высокой себестоимости. По данным Neo, сейчас рентабельность бизнеса составляет 5-10% при стандартных 15-20%. Источники издания говорят, что многие птицеводы сейчас вынуждены работать с нулевой рентабельностью, что приводит к консолидационным процессам.

