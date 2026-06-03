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«Сибагро» вкладывает в модернизацию птицефабрики 1,8 млрд рублей

Показатели эффективности «Томской» удалось существенно улучшить

| Агроинвестор |

Созданная в середине 1970-х годов птицефабрика «Томская» к началу 2010-х была на грани закрытия
Созданная в середине 1970-х годов птицефабрика «Томская» к началу 2010-х была на грани закрытия

«Сибагро» вкладывает в модернизацию «Томской» птицефабрики около 1,8 млрд руб. Сделанные за последние два года инвестиции уже позволили предприятию увеличить интегральный показатель эффективности, который рассчитывается на основе нескольких индикаторов, с 280-300 единиц до более чем 410 единиц. При этом обычно прирост на 10-15 единиц занимает один или два года, рассказал директор птицефабрики Алексей Кривченков. «Мы вошли в высшую лигу: среди пяти главных по объемам производителей страны показатель выше 400 есть только у двух компаний. В части объемов нам до них еще далеко, но по уровню производительности мы стоим уже в одном ряду», — отметил он. В прошлом году «Сибагро» произвела 36,5 тыс. т мяса бройлера и 107,1 млн товарных яиц.

Созданная в середине 1970-х годов птицефабрика «Томская» к началу 2010-х была на грани закрытия. Выкупивший ее холдинг «Сибагро», который специализируется на свиноводстве, изначально не рассматривал непрофильный актив как приоритетное направление развития и не планировал масштабных изменений, хотя последовательно модернизировал предприятие. Однако два года назад новый директор предложил план мероприятий по заметному улучшению основных показателей производства, в результате сейчас проекты развития, начатые на основных площадках птицефабрики, входят в число наиболее значимых в Томской области, отмечают в агрохолдинге.

Изначально на фабрике пошли по пути повышения эффективности за счет решений, требующих относительно небольших финансовых вложений и объемов работ. Изменения технологии выращивания птицы (освещения цехов, системы вентиляции и организации микроклимата в целом, корректировка кормовых программ) позволили заметно улучшить продуктивность птицы. По словам Кривченкова, показатели конверсии кормов на птицефабрике одни из лучших в стране. Эти решения позволили снизить затраты на производство и позитивно сказались на себестоимости продукции, в итоге «Сибагро» решила инвестировать в предприятие значительные средства.

Так, модернизация очистных сооружений до уровня лучших мировых образцов обошлась в 420 млн руб. Еще 400 млн руб. планируется вложить в обновление мощностей по хранению и переработке птичьего помета: выбранная технология позволяет перерабатывать его в компост, который используется как удобрение на полях компании. Применение современных технологий заметно сократит срок карантинизации помета и уменьшит объем переработанной массы. В итоге затраты на строительство объекта окупятся и не скажутся на себестоимости продукции, оценили в компании.

В модернизацию цеха первичной переработки птицы уже инвестировано около 400 млн руб. В частности, речь идет об уже выполненном капитальном ремонте камер для хранения замороженного и охлажденного мяса — все они обновлены без остановки производства. Сейчас идет оборудование участка производства полуфабрикатов. На приобретение оборудования направлено 60 млн руб., на строительно-монтажные работы — 12 млн руб. Предприятие будет выпускать пять позиций полуфабрикатов, уже запущено производство котлет и медальонов. При этом тотальная реконструкция цеха первичной переработки (работы с крышей, фасадом и внутренними перегородками) проводилась без остановки производственных процессов, уточняют в «Сибагро». Сохранение объемов поставок курицы на местный рынок позволило сдержать рост цен на нее в регионе.

Главным направлением инвестиций стало развитие туганской площадки птицефабрики — единственного в регионе крупного производителя столового яйца. Стоимость работ по расширению действующих и строительству новых корпусов для выращивания молодняка и содержания кур-несушек составляет 500 млн руб. В 2027 году объем производства на этой площадке вырастет на 60%, до 170 млн яиц в год. Кроме увеличения мощностей, речь идет об изменении технологии содержания несушек, уточнил Алексей Кривченков. Это позволит увеличить сроки санации корпусов, которые нуждаются в очистке и «отдыхе». Также планируется обновление поголовья.

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