«Агросила» нарастит производство комбикормов

Компания выпускает их не только для себя, но и на продажу

Оптимизация рецептур и использование собственных премиксов позволили компании удерживать низкую себестоимость кормов

«» планирует последовательно увеличивать объемы производства комбикормов и премиксов за счет модернизации оборудования, оптимизации процессов и обучения персонала. В прошлом году компания выпустила 351,1 тыс. т комбикормов, план на 2026-й — более 357,4 тыс. т, на 2027 год — свыше 369,1 тыс. т, говорится в ее сообщении. Также в этом году она намерена произвести 2,37 тыс. т премиксов, в 2027-м — увеличить их выпуск до 4 тыс. т.

«Развитие собственного кормопроизводства остается для компании стратегическим приоритетом: оно позволяет контролировать качество сырья и готовой продукции и поддерживать устойчивость агропромышленного комплекса холдинга в долгосрочной перспективе», — отмечают в «Агросиле» Кроме обеспечения своих предприятий она поставляет комбикорма и премиксы сторонним хозяйствам Татарстана, что расширяет линейку продукции и повышает рентабельность основного производства.

Комбикорма в структуре агрохолдинга производят «Актанышское ХПП» и «Набережночелнинский элеватор», где также действует высокотехнологичная линия по выпуску витаминно‑минеральных премиксов мощностью 2 т в час. Для комбикормов компания использует только собственное сырье — пшеницу, ячмень, кукурузу и рапс. В год на комбикорма уходит 220-250 тыс. т зерновых. Собственное производство премиксов с расширенным аминокислотным профилем (вместо стандартных трех-четырех аминокислот в рационе теперь используется десять) позволяет точнее сбалансировать питание животных и птицы и дает возможность быстро адаптировать рационы под конкретные условия хозяйств, отмечают в компании.

«Оптимизация рецептур и использование собственных премиксов позволили компании удерживать низкую себестоимость кормов. Работа над составом продолжается: специалисты тестируют разные формы компонентов и ищут новые способы удешевления без потери питательной ценности», — добавляют в «Агросиле».

По данным , за первые четыре месяца этого года производство комбикормов в стране увеличилось на 1,7% относительно аналогичного периода 2025-го и составило 12,4 млн т. В том числе выпуск комбикормов для свиней вырос на 3,9%, до 5,5 млн т, для КРС — на 8,3%, до 1,1 млн т, тогда как для птицы — снизился на 5%, до 5,5 млн т.

