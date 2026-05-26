Инвестиции в белгородский завод ферментов «Эфко» выросли до 12,4 млрд рублей

Ферменты будут производиться по собственным технологиям компании

Проект биотехнологического завода группы «Эфко» в Белгородской области подорожал с 9,4 млрд руб. до 12,4 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на сообщение Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Соглашение о строительстве завода в поселке Белая Вежа было подписано в январе 2024 года на международной выставке-форуме «Россия». Тогда сообщалось, что «Эфко» планирует запустить производство биотехнологической продукции в объеме не менее 2 тыс. т в год по собственным технологиям.



Компания уже завершила разработку и зарегистрировала кормовую добавку липазу — фермент, расщепляющий жиры и повышающий энергетическую ценность кормов без удорожания рационов. До конца этого года планируется завершить разработку маннаназы и бета-глюконазы для повышения усвояемости кормов в свиноводстве и птицеводстве, уточняет РБК. «Агроинвестор» направил запрос в «Эфко». «Коммерсантъ» ранее писал, что завод позволит заместить импорт и обеспечить животноводческую отрасль отечественными кормовыми ферментами. Запуск предприятия был намечен на 2026 год.



«Эфко» возводит завод в рамках федерального проекта «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ожидается, что к 2030 году доля отечественных ферментов на рынке достигнет 75%, что должно снизить зависимость АПК от импорта и укрепить технологический суверенитет страны.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк предполагает, что удорожание проекта может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, допускает он, рост затрат может быть переоценкой расходов в перспективе, во-вторых, вероятно, подорожало оборудование для производства из-за геополитической обстановки в мире, или же компания решила расширить ассортимент выпускаемой продукции. «Я думаю, что и 12,4 млрд руб. — не последняя сумма, и проект может подорожать до 15 млрд руб. в среднесрочной перспективе. Но все это — планы и прогнозы того, сколько производство будет стоить в конце дистанции, а не фактически потраченные деньги», — прокомментировал Михнюк «Агроинвестору».



По его мнению, при запуске предприятие может столкнуться со многими сложностями — начиная от технологических и заканчивая кадровыми рисками. «Но этот проект очень нужен и продукция будет востребована», — уверен Михнюк. Так, объясняет он, если «Эфко» реализует производство ферментов для кормовой индустрии, то, вероятно, эта площадка со временем может стать ферментным кластером и для пищевой промышленности, и для тонкой химии, поскольку область применения ферментов крайне широка.



