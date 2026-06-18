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«Агросила» увеличит производство мяса бройлера

Компания вложила 1 млрд рублей в модернизацию птицефабрики в Пермском крае

| Агроинвестор |

«» планирует увеличить производство мяса птицы благодаря масштабной инвестиционной программе на предприятии « Птицефабрика Пермская». Общий объем вложений в 2023—2026 годах составил около 1 млрд руб., из которых 280 млн руб. направлены на завершающий этап в этом году. Ключевые объекты — строительство нового птичника, реконструкция корпусов с современными системами вентиляции, техническое перевооружение участка утилизации и газоснабжение инсинераторов (установка для сжигания отходов).

За четыре года на улучшение условий выращивания бройлеров было направлено 519 млн руб.: на строительство птичников, реконструкцию корпуса, замену клеточного оборудования и кровли. На развитие производства пошло 119 млн руб.: были установлены инсинераторы, пресс и приемные бункеры для участка утилизации. Также средства были выделены на усиление биобезопасности (строительство и модернизация дезбарьеров и зон мойки) и на увеличение выпуска готовой продукции, включая автоматические упаковочные машины, термокамеру для колбас и вакуумный шприц. Сейчас в активной стадии находятся проекты по внедрению обязательной маркировки «Честный знак» и переходу на упаковку с увеличенным сроком хранения, первые результаты ожидаются к концу года.

В мае был сдан в эксплуатацию 49‑й корпус напольного содержания бройлеров, что позволило увеличить поголовье с 48 тыс. до 55 тыс. птиц и дополнительно получать более 10 т мяса с каждого цикла. Благодаря реконструкции корпусов сохранность бройлеров выросла на 3-5%, а ежегодный дополнительный объем производства мяса составляет 1,5-2 тыс. т в живом весе, что соответствует плановым показателям на 2026 год.

Стратегическая цель холдинга — к 2030 году увеличить производство мяса бройлера на « Птицефабрика Пермская» до 50 тыс. т в живом весе. В 2027 году запланировано 350 млн руб. инвестиций, из которых 263 млн руб. пойдут на начало перевода корпусов с клеточного на напольное содержание. Дальнейшее развитие площадки предполагает полное перевооружение систем вентиляции, автоматизацию упаковочных линий и модернизацию колбасного производства.

«» входит в число крупнейших производителей мяса бройлеров в России: в ее структуре две птицефабрики — « Птицефабрика Пермская» в Пермском крае (компания купила его в апреле 2023 года у группы «») и «» в Татарстане. По итогам прошлого года в сумме она произвели 160 тыс. т мяса бройлера в живом весе, с этим показателем компания стала седьмой в рейтинге Национального союза птицеводов крупнейших производителей. В 2026 году запланировано производство 167,5 тыс. т в живом весе за счет увеличения среднесуточного привеса птицы, ранее сообщала «» пресс-служба агрохолдинга.

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