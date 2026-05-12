Группа «Черкизово» планирует увеличить экспорт мяса минимум на 10%

В прошлом году она поставила за рубеж свыше 150 тысяч тонн

| Агроинвестор |

Около 80% поставок — продукция из курицы

В 2026 году группа «» планирует увеличить экспорт мяса не менее чем на 10% за счет расширения халяльного ассортимента в мусульманских странах, развития зарубежных продаж бренда «Петелинка», увеличения поставок в Китай. Также в проработке открытие новых рынков, рассказал «» представитель компании.

По итогам 2025 года группа экспортировала свыше 150 тыс. т мясной продукции, что более чем на 20% превышает показатель 2024 года. Около 80% поставок пришлись на продукцию из курицы, остальные 20% — на продукты из свинины и индейки. Зарубежные отгрузки курицы по итогам года увеличились более чем на 20%. 

В прошлом году компания поставляла продукцию в 25 стран. Основными импортерами стали Китай и Казахстан, на каждую из стран приходится более 20% зарубежных продаж компании. «Ведущим регионом с точки зрения перспектив расширения присутствия и дальнейшего развития поставок являются страны Персидского залива. Объемы экспорта продукции "" в этом направлении в последние несколько лет стабильно растут. Так, в 2025 году они увеличились почти в три раза, — рассказал представитель агрохолдинга. — Самым приоритетным и быстро развивающимся рынком в 2025 году стала Саудовская Аравия».

В прошлом году «» произвела 1,109 млн т мяса бройлеров, что на 5% больше показателя 2024 года, 336,1 тыс. т свинины (соответствует объему 2024-го) и 82,3 тыс. т индейки (плюс 3%; все показатели — в живом весе). В 2026 году группа рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов выпуска мясной продукции. «Этому будут способствовать сделанные в 2023—2025 годах инвестиции в расширение мощностей по производству куриного мяса и продолжение трехлетней программы модернизации предприятий по убою бройлеров в Челябинской области и Башкирии (общий объем инвестиций за три года — более 4 млрд руб.), а также планомерное улучшение производственных показателей, — пояснил представитель группы. — Компания видит возможности для дальнейшего роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью под брендом "Петелинка" и увеличения объемов реализации в сегменте Халяль за счет расширения присутствия и развития ассортимента в регионах Урала и Сибири, а также в каналах Фудсервис и Экспорт».

