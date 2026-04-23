ГК «Белая Долина» запустила фабрику мороженого мощностью 20 тысяч тонн в год

ГК «Белая Долина»

ГК «Белая Долина» запустила в Саратовской области фабрику мороженого мощностью 20 тыс. т в год. Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля, отмечает компания. «Белая Долина» занимается производством мороженого уже более 20 лет. Рост спроса на продукцию потребовал расширения и увеличения производственных мощностей, говорится в ее сообщении. Инвестиции в проект, по информации «Абирега», составили 3,7 млрд руб.



Ранее мороженое в структуре компании выпускал «Молочный комбинат Энгельсский». Стратегическое инвестиционное решение о строительстве отдельной фабрики мороженого было принято в 2018 году, тогда инвестиции в проект оценивались в 1,7 млрд руб., писал «Бизнес-Вектор». Гибкие линии нового предприятия позволят не только выпускать большие объемы, но и оперативно изготавливать тестовые и лимитированные партии, что ускорит разработку новинок, расширение ассортимента и выход в оригинальные форматы и категории. На фабрике планируется выпуск широкой линейки современных форматов мороженого: стаканчиков, рожков и эскимо с прослойками, начинками, в шоколаде и др.



Председатель правления ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов отметил, что фабрика мороженого — это не просто очередной инвестиционный проект, а стратегический шаг в развитии не только группы компаний, но и отечественной пищевой промышленности в целом. Также новая фабрика усиливает устойчивость и независимость региона в сегменте десертной и молочной продукции. «За годы работы мы сформировали устойчивую экосистему партнеров по сырью, упаковке и оборудованию и обеспечиваем стабильные поставки для федеральных сетей и ведущих дистрибьюторов. Новая фабрика — это гарантированное увеличение спроса на молоко и прочее вспомогательное сырье сельхозпроизводителей страны, — приводятся его слова в сообщении компании. — Все это позволяет нам уверенно говорить, что Фабрика мороженого станет объектом, который сможет задать новые стандарты в отрасли и позволит усилить позиции компании на федеральном рынке, создавая основу для дальнейшего роста».



Запуск новой фабрики впервые за последние десять лет поменяет расклад сил в консолидированном сегменте российского рынка мороженого, где доля топ-20 игроков уже достигла 75%. Выход компании на проектную мощность позволит не только нарастить предложение в Приволжском федеральном округе, но и усилит конкуренцию среди топ-10 лидеров индустрии, создав дополнительный импульс для развития всего сектора, отметил на открытии предприятия гендиректор Союзмолоко Артем Белов.



По итогам 2025 года «Белая Долина» впервые вошла в рейтинг крупнейших производителей мороженого в России, который составляют «Милкньюс», Союзмолоко и Streda Consulting. Компания заняла 20-е место с 6,4 тыс. т (плюс 29,6% по сравнению с 2024-м). Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, слова которого приводит Союзмолоко, назвал открытие новой фабрики знаковым событием: на фоне общей коррекции рынка такие инвестиционные проекты становятся мощными драйверами развития для всей индустрии и формируют новый ландшафт конкуренции между лидерами рынка. Кроме того, он открывает для региона возможности для экспортных поставок.



В прошлом году производство мороженого в стране снизилось с 559 тыс. т до 517 тыс. т. В 2026-м Союзмолоко ожидает восстановления спроса на мороженое благодаря стабилизации потребительской активности и развитию каналов сбыта, включая HoReCa и онлайн-торговлю, что позволит компаниям усилить свое присутствие как на внутреннем, так и на внешних рынках.



ГК «Белая Долина» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Поволжье, объединяющий интегрированную цепочку «от сырья до полки». В состав группы входят «Молочный комбинат Энгельсский», мясокомбинат «Митэк» и фабрика мороженого «Белая Долина». Также у «Белой Долины» есть собственная транспортная компания и сеть складских распределительных центров.



