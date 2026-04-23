ГК «Белая Долина» запустила фабрику мороженого мощностью 20 тысяч тонн в год

Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжье, построенная с нуля

Запуск новой фабрики впервые за последние десять лет поменяет расклад сил на российском рынке мороженого

ГК «Белая Долина» запустила в Саратовской области фабрику мороженого мощностью 20 тыс. т в год. Это первая за последние 30 лет фабрика мороженого в Приволжском федеральном округе, построенная с нуля, отмечает компания. «Белая Долина» занимается производством мороженого уже более 20 лет. Рост спроса на продукцию потребовал расширения и увеличения производственных мощностей, говорится в ее сообщении. Инвестиции в проект, по информации «Абирега», составили 3,7 млрд руб.

Ранее мороженое в структуре компании выпускал «Молочный комбинат Энгельсский». Стратегическое инвестиционное решение о строительстве отдельной фабрики мороженого было принято в 2018 году, тогда инвестиции в проект оценивались в 1,7 млрд руб., писал «Бизнес-Вектор». Гибкие линии нового предприятия позволят не только выпускать большие объемы, но и оперативно изготавливать тестовые и лимитированные партии, что ускорит разработку новинок, расширение ассортимента и выход в оригинальные форматы и категории. На фабрике планируется выпуск широкой линейки современных форматов мороженого: стаканчиков, рожков и эскимо с прослойками, начинками, в шоколаде и др. 

Председатель правления ГК «Белая Долина» Алексей Михайлов отметил, что фабрика мороженого — это не просто очередной инвестиционный проект, а стратегический шаг в развитии не только группы компаний, но и отечественной пищевой промышленности в целом. Также новая фабрика усиливает устойчивость и независимость региона в сегменте десертной и молочной продукции. «За годы работы мы сформировали устойчивую экосистему партнеров по сырью, упаковке и оборудованию и обеспечиваем стабильные поставки для федеральных сетей и ведущих дистрибьюторов. Новая фабрика — это гарантированное увеличение спроса на молоко и прочее вспомогательное сырье сельхозпроизводителей страны, — приводятся его слова в сообщении компании. — Все это позволяет нам уверенно говорить, что Фабрика мороженого станет объектом, который сможет задать новые стандарты в отрасли и позволит усилить позиции компании на федеральном рынке, создавая основу для дальнейшего роста».

Запуск новой фабрики впервые за последние десять лет поменяет расклад сил в консолидированном сегменте российского рынка мороженого, где доля топ-20 игроков уже достигла 75%. Выход компании на проектную мощность позволит не только нарастить предложение в Приволжском федеральном округе, но и усилит конкуренцию среди топ-10 лидеров индустрии, создав дополнительный импульс для развития всего сектора, отметил на открытии предприятия гендиректор Артем Белов. 

По итогам 2025 года «Белая Долина» впервые вошла в рейтинг крупнейших производителей мороженого в России, который составляют «Милкньюс», и Streda Consulting. Компания заняла 20-е место с 6,4 тыс. т (плюс 29,6% по сравнению с 2024-м). Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, слова которого приводит , назвал открытие новой фабрики знаковым событием: на фоне общей коррекции рынка такие инвестиционные проекты становятся мощными драйверами развития для всей индустрии и формируют новый ландшафт конкуренции между лидерами рынка. Кроме того, он открывает для региона возможности для экспортных поставок.

В прошлом году производство мороженого в стране снизилось с 559 тыс. т до 517 тыс. т. В 2026-м ожидает восстановления спроса на мороженое благодаря стабилизации потребительской активности и развитию каналов сбыта, включая HoReCa и онлайн-торговлю, что позволит компаниям усилить свое присутствие как на внутреннем, так и на внешних рынках.

ГК «Белая Долина» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Поволжье, объединяющий интегрированную цепочку «от сырья до полки». В состав группы входят «Молочный комбинат Энгельсский», мясокомбинат «Митэк» и фабрика мороженого «Белая Долина». Также у «Белой Долины» есть собственная транспортная компания и сеть складских распределительных центров.

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке