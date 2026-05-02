Шашлычный сезон в этом году может начаться позже обычного

Снижение темпов повышения доходов населения теперь сказывается и на потреблении мяса

Погода на значительной части территории страны не радует производителей мяса. «Низкая температура, осадки, отсутствие солнечных дней в последнюю неделю перед майскими праздниками может напугать потребителей, даже если они видят прогноз, обещающий повышение температуры и возвращение ясного неба, — рассказал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. — Тем более, что вечерние температуры в центральной части страны будут оставаться ниже нормы. Соответственно, открытие шашлычного сезона во многих регионах, скорее всего, будет менее активным, чем в предыдущие годы». Однако шашлычный сезон не ограничивается майскими праздниками, поэтому в НМА надеются на стабильный спрос на мясо для шашлыка по мере возвращения комфортных температур.



Цены на разные отруба основных шашлычных позиций ведут себя разнонаправленно, отмечает Юшин. Например, оптовые цены на свиную шею растут, а на корейку и грудинку снижаются. Но на все три позиции они ниже, чем в этот же период прошлого года. Грудинка, например, за год упала в цене на 22%. Окорок, который также отлично подходит для шашлыка, за год подешевел в опте на 18%. Цены на свинину ушли в минус даже по сравнению со средними показателями 2021-2025 годов. «По курице единственная позиция в плюсе — бедро. Оно подорожало на 27%, — говорит глава НМА. — А вот окорок, крыло и голень находятся примерно на уровне годичной давности или немного ниже».



Факторов, определяющих такую динамику много. Во-первых, предложение в целом превышает спрос. «Свинина и бройлер — вечные конкуренты, и низкие цены на один продукт неизбежно влияют на цены товара-заменителя», — поясняет Юшин. Он добавляет, что в России в принципе потребление всех видов мяса в 2024 году достигло рекордного уровня, но тогда и экономика росла. По наблюдениям специалистов НМА, снижение темпов повышения доходов населения теперь сказывается и на потреблении мяса, чего в прошлые годы не было. Растущий импорт дешевого мяса кур из КНР — еще один фактор, негативно влияющий на цены в мясной категории — хоть и не определяющий, но серьезный.



Из КНР импортеры везут в основном замороженное филе куриной грудки, уточняет Юшин. «Конечно, его можно разморозить, замариновать и использовать для шашлыка, но не думаю, что именно для этого его покупают. Все-таки основной канал импортного филе — мясокомбинаты. И нельзя сравнивать китайское филе с бедрышком или крылом, которые, кстати, быстро росли в цене, несмотря на наличие китайского сырья», — говорит эксперт. Куриное филе из Китая действительно очень дешево, его везут даже с уплатой высокой ставки таможенного тарифа — 80%. Но Юшин полагает, что иные факторы и состояние рынка в целом оказывают не менее сильное негативное влияние на ценовые тренды.



