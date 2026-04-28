Выручка «ЭкоНивы» за прошлый год выросла на 14%

У компании свыше 120 тысяч фуражных коров «ЭкоНива»

В 2025 году выручка от продаж ГК «ЭкоНива» увеличилась на 14% и превысила 103 млрд руб. Ключевым фактором роста остается производство сырого молока. За отчетный период группа увеличила его на 7% в физическом весе, до 1,45 млн т, и на 11% — в стандартном весе (жир — 3,7%, белок — 3,2%), до 1,6 млн т. Надой на одну фуражную корову за отчетный период составил 33,1 кг в физическом весе (31,7 кг в 2024-м) и 36,5 кг в стандартном весе (33,8 кг), сообщила компания.



Совокупный доход группы за прошлый год достиг 117 млрд руб. — на 19% больше, чем годом ранее. EBITDA выросла на 27%, до 30,9 млрд руб. Соотношение чистого долга и EBITDA на 31 декабря 2025 года сократилось до 2,9 с 3,7 на аналогичную дату 2024-го. Чистая прибыль сократилась на 34%, до 5,9 млрд руб. в связи с ростом финансовых расходов из-за изменений в правилах субсидирования инвестиционных кредитов, выданных на строительство молочных комплексов, и увеличением затрат на персонал.



«Результаты 2025 года подтверждают верность выбранной нами стратегии. Мы преодолели планку 100 млрд руб. по выручке — это важное достижение всей команды "ЭкоНивы", — отметил президент группы компаний Штефан Дюрр. — Несмотря на турбулентность на молочном рынке, мы с командой продолжим эффективно и плодотворно работать, чтобы достичь новых высот».



Группа компаний «ЭкоНива» - вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Молочное, подразделение группы объединяет 42 современных животноводческих комплекса, включая строящиеся. Средняя численность поголовья компании составляет 251,2 тыс. голов крупного рогатого скота, включая около 120,1 тыс. фуражных коров. Также предприятия группы занимаются переработкой молока, племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в число крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 648 тыс. га.



