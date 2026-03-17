Продажи растительных аналогов молочной продукции в России выросли на 18,4% в 2025 году

Рост популярности альтернатив связан с общим трендом на здоровое питание

В 2025 году продажи растительных альтернатив молоку выросли на 16,9% относительно 2024-го, жидким десертам — на 23,5%, сливкам — плюс 38,6%. В целом категория растительных аналогов молочной продукции показала рост на 18,4% в натуральном выражении. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Нильсен». В нем указывается, что рост популярности альтернативных продуктов напрямую связан с общим трендом на здоровое питание. Покупатели все чаще выбирают растительные аналоги, стремясь снизить потребление лактозы и насыщенных жиров и сделать рацион более «легким».



В АКОРТ говорят, что растительные альтернативы действительно становятся частью ассортимента ЗОЖ-продукции, которая привлекает не только вегетарианцев, но и более широкую аудиторию. По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, растительные аналоги молочных продуктов остаются нишевой, но устойчиво развивающейся категорией в крупных торговых сетях. При этом почти 70% ассортимента растительных альтернатив в ритейле приходится на напитки, десерты и сыры, говорит он. В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 15 до более 150 позиций альтернативных продуктов в молочном сегменте. По словам Богданова, дополнительным драйвером роста становится постепенное сокращение ценового разрыва между растительными и традиционными продуктами. Кроме того, растительные ингредиенты все чаще используются при приготовлении готовых блюд.



Впрочем, рынок растительных напитков растет во многом за счет эффекта низкой базы, и этот рост обеспечивается прежде всего за счет молодой аудитории из крупных городов, говорит гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. «При этом в натуральном выражении доля такой продукции остается незначительной, и серьезной конкуренции молочной категории она не составляет — сдерживающими факторами выступают более высокая цена и нишевый характер потребления», — говорит Белов (цитата по «Российской газете»).



Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова связывает растущую популярность альтернативных напитков сразу с несколькими факторами: медицинскими, технологическими и культурными. По ее словам, современные технологии позволяют создавать продукты из злаков и бобовых с текстурой и вкусовыми характеристиками, близкими к молочным напиткам. Например, путем ферментации овса или гороха можно получить напиток с кремовой текстурой и устойчивой пеной для кофейных напитков. Другим фактором роста является непереносимость лактозы. По некоторым данным, в России от нее страдают 16-18% жителей, а у отдельных народностей этот показатель может превышать 80%.



Вместе с тем Мясникова подчеркивает: полный отказ от молока не всегда оправдан. Ведь коровье молоко является традиционным источником полноценного белка, кальция и комплекса витаминов, а растительные напитки не всегда способны обеспечить это в достаточном количестве. Немаловажную роль в популярности растительных аналогов молока играет и маркетинг. Распространение культуры кофейных напитков с растительными аналогами молока сделало такие продукты частью повседневного потребления, особенно среди молодежи. Дополнительными аргументами становятся длительный срок хранения и удобство использования, а для части аудитории — вопросы этичности и защиты животных, добавляет Мясникова.



Ранее «Агроинвестор» писал, что компания «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого — «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) планирует инвестировать более 2,7 млрд руб. в модернизацию предприятия «Самаралакто» в Самаре, которая включает в себя строительство цеха по выпуску напитков на растительной основе Planto с годовой мощностью 17 тыс. т. Исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев тогда говорил «Агроинвестору», что категория растительных альтернатив уже сформировала устойчивую аудиторию, а спрос и предложение в ней сбалансированы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

