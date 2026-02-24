«Логика молока» инвестирует 2,7 млрд рублей в модернизацию предприятия в Самаре

Расширение ассортимента — органичная стратегия развития для такого крупного игрока Минэкономразвития Самарской области Читайте на WWW.SAMARA.KP.RU: www.samara.kp.ru/online/news/6830851/

Компания «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого — «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) планирует инвестировать более 2,7 млрд руб. в модернизацию предприятия «Самаралакто» в Самаре. Средства будут направлены на расширение производственных мощностей, увеличение ассортимента продукции и обновление технологических линий. Одним из ключевых направлений станет строительство цеха по выпуску напитков на растительной основе Planto с годовой мощностью 17 тыс. т, сообщает «Коммерсантъ». Ранее «Агроинвестор» писал, что общий объем инвестиций «Логики молока» на 2026 год составит порядка 9 млрд руб., до 2030-го — 100 млрд руб. Об этом председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов говорил в интервью телеканалу «Россия 24».



«Наша инвестиционная программа до 2030 года предполагает инвестиции порядка 100 млрд руб. Ключевые моменты — строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация Ялуторовского завода и другие. Также мы для себя открываем новые категории: разрабатываем сырное направление, усиливаем переработку сыворотки», — комментировал Алисултанов (цитата по «Финмаркету»). Кроме того, по его словам, в завершающей стадии у компании были M&A-проекты, которые она планировала озвучить в первом квартале 2026 года.



Исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает расширение ассортимента органичной стратегией развития для такого крупного игрока. Это позволит увеличить линейку продукции как торговых марок «Логики молока», так и СТМ для ритейла, добавляет эксперт. «Наиболее перспективным остается сегмент функциональных и протеиновых напитков <...>, однако они скорее дополняют структуру потребления, выступая альтернативой десертам, сокам и др.», — отметил он. Категория растительных альтернатив, по его оценке, уже сформировала устойчивую аудиторию, а спрос и предложение в ней сбалансированы. «В целом, предприятие, оснащенное современным оборудованием, является большим конкурентным преимуществом: оно повышает вариативность на рынке, обеспечивает производство качественного продукта с оптимизированными затратами», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору».



«Логика молока» — один из крупнейших производителей молочных и растительных продуктов в России. В состав компании входят 13 предприятий в 12 регионах страны, а также более 300 ферм-поставщиков молока. В 2024 году было переработано 1,13 млн т молока. По итогам 2025 года выручка компании составила 161 млрд руб., что на 13,6% больше, чем в 2024-м. Доля «Логики» на рынке готовой молочной продукции в России в прошлом году составила 15,1%.



