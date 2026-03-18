В Подмосковье запустили молочно-товарную ферму стоимостью более 3 млрд рублей

В 2030 году производство молока в Московской области вырастет до 1,1 млн тонн

Компания «МТФ “Елгозино”» запустила молочно-товарный комплекс на 800 дойных коров вблизи деревни Болдыриха городского округа Клин (Московская область), сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Инвестиции в проект превысили 3,2 млрд руб., расчетная мощность — около 9,6 тыс. т молока в год. Общая площадь комплекса составляет 45 тыс. кв. м. Он включает 25 тыс. кв. м основных производственных помещений — коровник, доильно-молочный блок, административное здание с санитарным пропускником, сухостойное отделение, телятник, профилакторий, нетелиный корпус, а также 20 тыс. кв. м вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, помещения для хранения кормов и сельхозтехники, котельную и инженерные объекты.



По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, в прошлом году хозяйства региона произвели около 700 тыс. т сырого молока. «Нашей стратегической задачей остается развитие этого направления. Запуск нового комплекса укрепляет потенциал регионального агропрома и способствует реализации целевых показателей государственной программы “Сельское хозяйство Подмосковья”. Со своей стороны мы ведем сопровождение проектов и предоставляем поддержку в рамках действующих мер», — сообщил Двойных (цитата по порталу Regions.ru).



﻿Компания «МТФ “Елгозино”» основана в 2012 году, входит в группу «Агрофирма Елгозинское», которая специализируется на молочном животноводстве и разведении голштино-фризской породы, также занимается растениеводством.

В августе 2025 году министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что в регионе до 2030 года планируется ввести более 10 молочных ферм. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 50 млрд руб. В частности, «МТФ “Елгозино” планировалось запустить до конца 2025 года, инвестиции в нее тогда оценивались в 2,5 млрд руб. В 2026-м, по планам, начнет работать животноводческий комплекс «СП “Нива”» в Серебряных Прудах, инвестиции в проект составят 3 млрд руб. Кроме того, в период с 2027 по 2030 годы одним из ключевых проектов станет строительство четырех очередей МТФ «МК “Дубна”» в Сергиевом Посаде. Всего в реализацию проекта инвестируют порядка 26 млрд руб. Новые молочно-товарные фермы появятся в Ступине, Щелкове, Волоколамске, Чехове, Луховицах, Зарайске и Клину.



«Ввод новой инфраструктуры создаст дополнительные условия для развития молочного животноводства в регионе, — говорил тогда Двойных. — Так, планируем увеличить поголовье дойных коров на 39,8 тыс. голов и обеспечить прирост в объеме производства сырого молока на 430 тыс. т в год. В аграрном секторе будет создано более чем 1,5 тыс. рабочих мест». По словам министра, к 2030 году общее поголовье скота в регионе превысит 200 тыс. голов, из которых более 100 тыс. составят дойные коровы, а производство молока приблизится к 1,1 млн т в год.



