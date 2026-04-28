Группа «Черкизово» увеличила выпуск внебиржевых облигаций для физлиц

Их объем достиг 3 млрд рублей

| Агроинвестор |

Все привлеченные средства компания направит на укрепление вертикальной интеграции

Группа «» увеличила объем выпуска дебютных внебиржевых облигаций для населения на 1 млрд руб. Решение связано с ранее успешно проведенным размещением выпуска на 2 млрд руб., полностью выкупленным за три месяца, сообщила компания. Облигации сохраняют прежние параметры: плавающий купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка плюс 0,7 п.п.), номинал — 1 тыс. руб. Купоны выплачиваются ежемесячно, процентный доход начисляется ежедневно. Приобрести облигации могут только совершеннолетние физические лица — налоговые резиденты РФ.

Все привлеченные средства компания направит на укрепление вертикальной интеграции для обеспечения контроля качества на всех этапах производства, а также на совершенствование рецептур отдельных продуктов (например, за счет снижения содержания соли и жира). Часть средств пойдет на продолжение реализации социальной акции по ремонту школьных столовых в регионах присутствия группы «» и популяризацию здорового питания среди детей.

Размещение облигаций «» стартовало 29 декабря 2025 года на маркетплейсе Московской биржи «Финуслуги». Изначально объем выпуска составлял 1 млрд руб., однако уже в январе 2026-го компания объявила об увеличении выпуска до 2 млрд руб. на фоне высокого спроса со стороны розничных инвесторов. «Мы видим, что инвесторы не только ищут выгодные инструменты для сбережений, но и готовы поддерживать проекты, направленные на улучшение качества питания в России. Увеличение объема размещения позволит нам реализовать больше инициатив в этом направлении», — отмечала тогда финансовый директор группы Людмила Михайлова. Полностью этот объем был выкуплен в конце марта.

Группа «» - крупнейший в России производитель мяса бройлера, второй — индейки, шестой — по объему выпуска свинины и третий — на рынке продуктов мясопереработки. В структуру компании входит 15 птицекомплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и 367 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2025 года составила 288,7 млрд руб.

