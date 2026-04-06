Группа «Черкизово» увеличила выпуск комбикормов до 3,1 млн тонн

Основные сложности работы комбикормового дивизиона в прошлом году в компании связывают с нехваткой квалифицированных специалистов Freepik.com

Группа «Черкизово» в прошлом году произвела 3,1 млн т комбикормов против 3 млн т (+4%) в 2024-м. Увеличение объемов выпуска было связано с приобретением комплекса предприятий в Тюменской области, включающего комбикормовый завод в поселке Голышманово, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании.



Если ранее группа сообщала, что производит комбикорм только для своих свино- и птицеводческих предприятий, то в 2025-м она продала другим игрокам около 300 т кормов. В этом году «Черкизово» намерена продолжить реализацию локальных проектов модернизации производств, направленных на улучшение безопасности и качества выпускаемой продукции.



Основные сложности работы комбикормового дивизиона в прошлом году в компании связывают с нехваткой квалифицированных специалистов, с дефицитом качественных аналогов оригинальных запчастей для оборудования и необходимостью искать альтернативные кормокомпоненты по приемлемым ценам. «На ключевые компоненты отечественного производства (зерновые, шрот, жмых) цены во второй половине 2025 года снизились. Исключение составили растительные масла, стоимость которых, наоборот, выросла под влиянием увеличившегося экспортного спроса, — сравнивает представитель компании. — Цены на импортное сырье были стабильными, но продолжали зависеть от курсов валют и логистических затрат, которые выросли из-за напряженной геополитической обстановки. При этом “Черкизово” активно использует альтернативные ингредиенты из стран, которые остаются стратегическими партнерами России, а также ингредиенты отечественного производства».



В 2025 году объем производства комбикормов в стране, по данным Росстата, увеличился на 1,2%, до 36,8 млн т. Во всех основных сегментах динамика была незначительной, тем не менее больше всего — на 1,5% — вырос выпуск комбикормов для птицы, составив 17,1 млн т. Производство комбикормов для КРС прибавило 0,9% и достигло 3,16 млн т, для свиней — 0,6%, рост до 16,2 млн т. При этом кормов для аквакультуры выпустили в 2,25 раза больше, чем в 2024 году — около 115,6 тыс. т, для лошадей — в 8,8 раза, 9,5 тыс. т.



