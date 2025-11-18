«Черкизово» продала на НТБ мяса на 3,3 млрд рублей

Уже более 55% оптовых клиентов группы получили аккредитацию на НТБ «Черкизово»

Группа «Черкизово» за пять месяцев провела более 500 аукционов по реализации курицы, свинины и индейки на Национальной товарной бирже (НТБ). Общий объем продаж к 1 ноября достиг 16,7 тыс. т, сообщила компания. В том числе продажи курицы составили 9,2 тыс. т, свинины — 7,3 тыс. т, индейки — 0,2 тыс. т. Общая выручка от биржевых торгов к этой дате составила 3,3 млрд рублей.



В декабре прошлого года ФАС в ходе согласования сделки по приобретению ООО «АПК Михайловский» (входит в ГК «Черкизово») 100% долей в уставном капитале ООО «Руском» выдала группе предписание, согласно которому с середины 2025 года она была обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема продукции (тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голени, бедро особое с крестцом), реализуемой ею на внутреннем рынке. В октябре «Агроинвестор» писал, что компания досрочно превысила установленные в предписании ФАС обязательства.



Первые торги продукцией группы «Черкизово» на НТБ состоялись 29 мая. Изначально на них реализовывалось только мясо курицы (тушка, грудка, голень, бедро), позднее ассортимент расширился за счет мяса индейки и свиных полутуш. Сейчас уже более 55% оптовых клиентов группы получили аккредитацию на НТБ, отмечает компания.



«Развитие биржевой торговли — важный элемент в повышении прозрачности отечественного мясного рынка, что подтверждается интересом к этому инструменту со стороны участников торгов, — отметил руководитель управления корпоративных отношений группы «Черкизово» Вачакан Кацалов. — Это не просто технологическое новшество, а движение к цивилизованному формированию цены, когда интересы производителя и покупателя уравновешиваются».



ФАС ранее отмечала, что биржевая торговля мясом — это прямой канал закупки сырья для небольших перерабатывающих предприятий, который дает им возможность заключать контракты с крупнейшими производителями такой продукции. Также она способствует формированию биржевых индикаторов, значения которых будут учитываться при оценке обоснованности устанавливаемых доминирующими компаниями цен.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

