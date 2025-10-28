«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал владельцем «Приосколья»

Объем производства мяса бройлера у агрохолдинга может приблизиться к 900 тысячам тонн Ю. Эйвазова / Ведомости

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал владельцем 100% компании «Инвест Трейд», которой принадлежит холдинг «Приосколье», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Ранее 99,9% доли в «Инвест Трейд» принадлежало ее гендиректору Сергею Феськову, еще 0,1% — ООО «Белинвест».



ООО «Инвест Трейд», подконтрольное его гендиректору Сергею Феськову, стало учредителем АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» в феврале этого года. Также Феськов возглавил эти и другие компании из структуры «Приосколья». Ранее юрлица контролировал Геннадий Бобрицкий, который находится в розыске: в 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.



О том, что структуры «Агрокомплекса» могут выкупить «Приосколье», стало известно в январе. Два источника «Коммерсанта» тогда говорили, что сделка уже закрыта, еще двое знали, что ведутся переговоры. В марте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков косвенно подтвердил, что сделка состоялась. В своем Телеграм-канале он сообщил, что встретился с бывшим министром сельского хозяйства страны, экс-главой Краснодарского края Александром Ткачевым. «Проговорили текущую ситуацию и новые этапы развития группы компаний “Приосколье” в Белгородской области», — написал Гладков.



Холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким. Сейчас у компании четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок. Компания имеет репродукторы второго порядка, а также занимается глубокой переработкой мяса птицы. Выручка АО «Приосколье» за 2024 год составила 58,5 млрд руб., чистая прибыль — 11,1 млрд руб. В 2024 году, по данным Национального союза птицеводов, агрохолдинг выпустил 453 тыс. т мяса бройлера в живом весе — на 2 тыс. т больше, чем в 2023-м, сохранив третье место в рейтинге крупнейших производителей. «Агрокомплекс» занял четвертую позицию в том же рейтинге с 436 тыс. т бройлера. Таким образом, если объемы производства у компаний не изменились, по итогам 2025-го «Агрокомплекс» благодаря сделке может выпустить почти 890 тыс. т бройлера, что позволит ему занять третье место, упрочив отрыв от конкурентов.



