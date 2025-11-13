разделы

«Продо» начала модернизацию птицефабрики в Омской области

Общий объем инвестиций превысит 1,4 млрд рублей

Годовой прирост поголовья составит порядка 30%
На предприятии « Птицефабрика Сибирская» (группа «») начался масштабный проект по модернизации производства. Он предполагает перевооружение производственных мощностей и сопутствующей инфраструктуры предприятия для эффективного выращивания птицы. Проект рассчитан на два года, общий объем инвестиций превысит 1,4 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе обновляются мощности для содержания птицы: свыше 33 тыс. кв. м. с единовременной посадкой более 650 тыс. голов птицы. Предполагается полная автоматизация процессов выращивания с установкой современной системы диспетчеризации, управления климатом, подачей воды и кормов. Большое внимание будет уделено повышению уровня биобезопасности предприятия.

«В этом году мы уже ввели в эксплуатацию восемь обновленных птичников. Реализуемый инвестиционный проект позволит существенно увеличить производственные показатели выращивания и нарастить объемы выпуска продукции из мяса птицы. По результатам проекта годовой прирост поголовья составит порядка 30%», — уточнил директор предприятия Михаил Трапезников. Предприятие сохраняет фокус на производстве полуфабрикатов и кулинарии из мяса птицы для жителей Омской области и Сибири. Объем производства достигает 30 тыс. т.

Группа «» - один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Бизнес компании включает полный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. В состав группы входят три мясоперерабатывающих комбината, три птицефабрики, свинокомплекс, растениеводческий комплекс, комбикормовый завод и фирменная розничная сеть, расположенные в четырех федеральных округах. Товары под брендами группы «» - «Клинский», «Омский Бекон», «Троекурово», «Рококо», «Черный Кабан», «Ясная горка» и др. — реализуются в 65 регионах.

