Лидеры рынка произвели свыше 4,7 млн тонн свинины

Доля топ-20 компаний достигла 80%

Первое местро в рейтинге сохраняет «Мираторг»
Крупнейшие производители в прошлом году в сумме выпустили 4,73 млн т свинины в живом весе против 4,67 млн т в 2024-м, доля топ-20 игроков в промышленном производстве увеличилась с 79,6% до 80%, следует из нового рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. Неизменный лидер отрасли — «» - в прошлом году выпустил 844,6 тыс. т свинины против 868,8 тыс. т в 2024-м. Президент агрохолдинга Виктор Линник ранее оценивал потери компании в приграничных регионах более чем в 15 млрд руб., в том числе говорил о вынужденном закрытии свинокомплекса в Брянской области в 2 км от границы.

«», хотя и сократила производство с 593,3 тыс. т до 570,7 тыс. т, осталась на второй позиции рейтинга. Третье место, как и год назад, заняла «Сибагро», увеличившая выпуск свинины с 440,8 тыс. т до 449,6 тыс. т. На четвертой строчке остался «» с показателем 394 тыс. т — на 6,1 тыс. т меньше, чем по итогам 2024 года. Первую пятерку замыкает «», которая в прошлом списке была шестой. За год компания нарастила производство с 331,3 тыс. т до 361,4 тыс. т и стала самой быстрорастущей в топ-20.

С пятой на шестую позицию опустилась группа «», хотя и увеличила объем производства на 0,6 тыс. т, до 336,1 тыс. т. На одну строку поднялась «АгроПромкомплектация» с 322 тыс. т свинины против 300,8 тыс. т в 2024 году. УК РБПИ и СПФ, напротив, потеряли одну позицию, сократив производство с 310 тыс. т до 298 тыс. т. увеличила выпуск со 170,9 тыс. т до 183,5 тыс. т, однако осталась на девятом месте. Топ-10, как и в прошлом рейтинге, замыкает » со 139,9 тыс. т (125,2 тыс. т годом ранее).

На 11-й строчке рейтинга снова «», увеличивший производство со 101,1 тыс. т до 116,5 тыс. т. Позиция идущего следом также не изменилась, хотя он нарастил выпуск с 96,9 тыс. т до 102,8 тыс. т. «» поднялся с 15-го на 13-е место, увеличив производство с 91,2 тыс. т до 97,6 тыс. т. Ставшая 14-й «» потеряла одну позицию, хотя незначительно — на 0,3 тыс. т, до 96,8 тыс. т — нарастила объем выпуска. Агрофирма « » переместилась с 14-й на 15-ю строчку с объемом 92,3 тыс. т, как и по итогам 2024 года. Также не изменился показатель производства у ГК - 81 тыс. т, с которым как и годом ранее она стала 16-й в списке.

Позиции оставшихся четырех участников рейтинга по сравнению с прошлым списком остались прежними. На 17-м месте «» с 68,1 тыс. т (63,6 тыс. т по итогам 2024 года), на 18-м — «» с 61,3 тыс. т (61 тыс. т). 19-м стал СПК «», который произвел 58,7 тыс. т свинины (58,3 тыс. т), топ-20 замыкает агрофирма «» с 56,2 тыс. т (53,1 тыс. т).

