Штрафовать за отсутствие электронных перевозочных документов не будут до 1 марта 2027 года

Отраслевые союзы просили отложить переход на электронные перевозочные документы на два года Pixabay

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение Минтранса о введении переходного периода при внедрении электронных перевозочных документов (ЭПД), которые станут обязательными с 1 сентября. До 1 марта 2027 года при предоставлении бумажного документа, а не электронного, штрафы взиматься не будут.



Цифровой формат выгоден и бизнесу, и государству: это снижение затрат, возможность видеть груз в реальном времени, ускорение взаиморасчетов, рассказал в ходе совещания министр транспорта Андрей Никитин. Однако некоторые отраслевые организации озвучивают свои опасения и сомневаются в устойчивости и доступности системы, отметил он. «Хочу подчеркнуть, за все годы функционирования ( ГИС ЭПД была запущена в добровольном режиме с 1 сентября 2022 года) не произошло ни одного критического сбоя. ГИС ЭПД и ключевые операторы уже включены в "белый список" Минцифры, остальные войдут до 1 сентября. Взаимодействие выстроено через 11 аккредитованных операторов, между ними есть передача данных», — пояснил он.



По словам Никитина, успешно оформлено уже более 41 млн электронных документов, ежемесячный объем отправлений достигает 2 млн и виден устойчивый рост. «На платформе стабильно работают 14 тыс. компаний. В проект уже вошли крупнейшие игроки: группа X5, торговая сеть "Магнит", маркетплейс Ozon, компания "Деловые линии"», — перечислил министр.



При этом Минтранс учел замечания представителей агробизнеса, заверил Никитин. «Отсутствие интернета предусмотрено в изъятиях отдельными приказами, чтобы не останавливать грузоперевозки. На случаи форс-мажоров разрабатываем так называемый аварийный режим, когда временно разрешается использовать бумагу», — сказал он. Министр также добавил, что откладывать внедрение системы не планируется, несмотря на то, что не весь бизнес успел подготовиться к переходу на ЭПД. «Практический опыт показывает, что к моменту старта, когда бы он ни случился, всегда будет очередь из опоздавших», — подчеркнул он.



В середине июня отраслевые союзы производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить переход на электронные перевозочные документы при транспортировке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции на 1 сентября 2028 года, а до этой даты использовать бумажные носители. Авторы обращения отмечали, что перевозчики до сих пор сталкиваются со сложностями с подключением к электронному документообороту, полный пакет форм не утвержден, система не интегрирована с программами бухгалтерского и налогового учетов, не может работать в аварийном режиме.



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