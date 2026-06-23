Инвестиционная привлекательность молочного сектора снижается

Рост предложения с осени прошлого года привел к существенному снижению закупочных цен на сырое молоко М. Стулов / Ведомости

С января по май в России было зарегистрировано 109 компаний и ИП, специализирующихся на выпуске молочной продукции. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель снизился на 45%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Rusprofile. В «Контур.Фокусе» изданию сообщили, что количество регистраций в молочном животноводстве снизилось год к году на 23,5%, до 1 тыс. в январе-мае этого года. Число всех действующих в России структур, занятых в переработке и производстве молока, на 1 июня составило 33,5 тыс., что на 26,4% меньше, чем в 2025-м.



При этом инвестиционная активность на молочном рынке показывает более активное снижение, чем пищевое производство в целом. Так, согласно «Контур.Фокусу», на 1 июня 2026 года в России действовали 287,5 тыс. компаний и ИП, специализирующихся на растениеводстве, животноводстве и пищевых продуктах. Год к году значение увеличилось на 0,5%. Количество новых регистраций за январь-май 2026 года снизилось на 14,2%, до 11,9 тыс. В Rusprofile говорят о падении числа регистраций на 10% год к году.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов связывает снижение инвестиционной активности в молочной отрасли, в частности, с ослаблением мер господдержки и ростом стоимости кредитов: за несколько лет ставка выросла с 2-3% до 6,3-9,1%. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что развиваются в основном крупные вертикально интегрированные компании. Хотя и в «ЭкоНиве», одной из таких компаний, признают, что были вынуждены поставить некоторые проекты на паузу из-за текущей конъюнктуры. Там отмечают, что для развития новых инвестиционных проектов в молочном животноводстве потребуются эффективные ставки по кредитам на уровне 5-6%.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что, с одной стороны, молочные заводы не могут открываться регулярно. С другой, речь может идти и о компаниях, которые реализуют молочную продукцию, но не производят ее. «Но в плане привлекательности молочной отрасли ситуация, безусловно, не самая простая <...>. Рынок сейчас приходит в баланс между ценами и объемами продаж. Так, в прошлом году, после резкого роста цен на молоко, переработка была вынуждена поднять цены, что отразилось на полке, и мы получили небольшое снижение продаж», — прокомментировал Груздев «Агроиневстору», добавив, что сейчас цены и на молоко-сырье, и на молочные продукты снизились. Это, по его словам, непростой период для небольших компаний. «Может быть, часть игроков рынка до конца года прекратит деятельность. Вероятно, этот процесс начался еще в прошлом году», — добавляет эксперт. Впрочем, говорит Груздев, в прошлые годы достаточно много небольших юрлиц работали в «сером» сегменте — производили фальсифицированную молочную продукцию. Однако с ужесточением контроля через «Меркурий» и другие механизмы, а также ростом НДС для продукции с заменителями молочного жира, они могли просто уйти с рынка, допускает он.



Белов также говорит, что рост предложения с осени прошлого года привел к существенному снижению закупочных цен на сырое молоко, предложение опережает спрос. Кучеров отмечает, что в апреле 2026 года средняя цена сырого молока была в среднем на 23% ниже, чем годом ранее. Производители же зафиксировали увеличение издержек на 6-16% за год. При этом, по мнению Белова, экспорт может решить проблему с избытком молочной продукции лишь частично. «Союзмолоко» ждет, что в 2026 году поставки продукции за рубеж вырастут на 8% год к году, до 1,1 млн т в эквиваленте молока-сырья. Но экспорт вряд ли сможет поглотить весь избыток молочной продукции: для развития направления сохраняются административные барьеры.



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