Подмосковье будет наращивать производство молока

В прошлом году хозяйства региона произвели около 700 тысяч тонн сырого молока Совхоз «Головково»

В ближайшие годы в Московской области появятся три новых молочных производства. Реализация соглашений, подписанных в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), позволит увеличить поголовье КРС более чем на 5,7 тыс. животных, а валовой надой — на 39 тыс. т в год. В прошлом году хозяйства Подмосковья произвели около 700 тыс. т сырого молока, сообщил Минсельхозпрод региона.



Так, «Совхоз “Головково” при поддержке Сбербанка намерен построить молочный комплекс на 2,3 тыс. коров, вложив 3,9 млрд руб. Первую очередь на 600 коров планируется запустить уже в этом году. За счет нового комплекса прирост производства молока в хозяйстве составит до 6 тыс. т в год, в прошлом году валовой надой достиг почти 11 тыс. т — на 1,3 тыс. т больше, чем в 2024-м. Предприятие является племенным репродуктором по разведению КРС голштинской породы и демонстрирует устойчивую динамику роста производства. На 1 апреля общее стадо достигло 2294 голов КРС, включая 1190 коров. Продуктивность за прошлый год увеличилась на 1101 кг и составила 9216 кг на корову.



Компания «Сельхозпродукты» планирует построить в регионе молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. коров, общее стадо составит около 4 тыс. голов КРС. Объем инвестиций — около 3,3 млрд руб., производственная мощность комплекса превысит 23,7 тыс. т молока в год. «К подготовительным работам мы уже приступили: ведется разработка проектной документации и бизнес-плана. Рассчитываем, что проект будет полностью готов в четвертом квартале 2026 года, после чего в начале 2027 года начнем строительство, — рассказал учредитель компании Святослав Петрущенко. — Завершить работы планируем в четвертом квартале 2028 года».



Компания «Сельхозпродукты» также является племенным репродуктором по разведению КРС голштинской породы. Поголовье КРС превышает 3,9 тыс. голов, в том числе около 1,7 тыс. коров. По итогам 2025 года объем производства молока на предприятии составил 17 тыс. т, продуктивность на одну фуражную корову — около 9,9 т.



Еще один проект планирует реализовать КФХ «Ферма Цветковых»: хозяйство построит ферму на 1 тыс. коров с инвестициями 1 млрд руб. Мощность комплекса достигнет 10 тыс. т молока в год, его запуск намечен на конец 2028 года. Уже подготовлена проектно-сметная документация, готова строительная площадка с необходимыми инженерными коммуникациями, включая электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, рассказал глава КФХ Владимир Цветков.



«Ферма Цветковых» обеспечивает полный цикл производства — от выращивания кормов до выпуска готовой продукции, включая молоко, сыры и кисломолочные продукты. Хозяйство занимает первое место в регионе по качеству молока с показателями жирности 4,2% и содержания белка 3,34%. В 2025 году на ферме произвели около 2,5 тыс. т молока при средней продуктивности более 9,1 т на корову. Сейчас в хозяйстве около 500 голов КРС, в том числе 300 дойных коров.



Кроме того, в ходе ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с руководством компании «Логика молока». Стороны обсудили перспективы развития молочной отрасли региона и вопросы реализации масштабных инвестпроектов компании, в том числе дальнейшую модернизацию молочного комбината «Чеховский». «Развитие компании за счет создания новых производственных площадок в этом регионе является логичным шагом для развития нашей компании. Уверен, что наше тесное сотрудничество с администрацией Московской области позволит нам создать здесь один из крупнейших в России центр по производству востребованной и современной продукции АПК», — сказал гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев, слова которого приводятся в сообщении компании.



«Молочная отрасль для Подмосковья — одно из ключевых направлений АПК, — подчеркнул Андрей Воробьев. — Традиционно мы в числе лидеров в стране по производству кисломолочной продукции, по итогам прошлого года объем вырос на 14,4%. За этим результатом — работа предприятий, инвесторов, технологических команд, которые развивают современные производства и отвечают за качество продукта». Сейчас в регионе реализуется 10 инвестпроектов по производству и переработке молока, и для дальнейшего роста важно укреплять сырьевую базу, отметил он.



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