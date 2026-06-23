Рынок ХСЗР в России в прошлом году вырос на 12%

Обработка традиционных культур также не всегда на высоком уровне «Август»

По итогам прошлого года российский рынок химических средств защиты растений (СЗР) вырос на 12% и достиг объема в 253 тыс. т. В то же время, несмотря на достаточные производственные мощности, аграрии испытывают острый дефицит препаратов для нишевых культур (просо, фасоль, ягодные, бахчевые и др.), занимающих небольшие площади. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал гендиректор компании «Август» Михаил Данилов. Ситуацию он охарактеризовал как «критическую если не сказать, тупиковую».



По словам Данилова, нормативно закрепленного перечня и критериев таких культур в России нет, а «при сегодняшних кредитных ставках вложения производителей СЗР в этот процесс (производства СЗР для нишевых культур) не окупятся ни через 10, ни через 20 лет, ни вообще когда-либо в обозримой перспективе». Глава компании сравнил: в России на землянику зарегистрировано восемь действующих веществ и 14 торговых наименований СЗР, в США — 91 действующее вещество и более 350 торговых наименований препаратов. В качестве позитивных изменений Данилов отметил то, что Минсельхоз одобрил предложения о сокращении обязательного срока биологических испытаний для нишевых культур с двух лет до года и о внедрении принципа объединения культур «по родственности». Кроме того, в Госдуме рассматривается законопроект об упрощении процедуры регистрации по принципу «одного окна», однако обсуждение законопроекта во втором чтении перенесено на неопределенный срок.



В то же время, напомнил Данилов, перед отраслью стоит задача к 2030 году добиться минимум 90% обеспеченности внутреннего рынка. По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, более 76,5% внутреннего спроса в 2025 году обеспечили отечественные пестицидные компании, еще 9,5% — иностранные регистранты, работающие на российских мощностях, 14% — импорт. «Совокупные отечественные мощности по выпуску СЗР составляют порядка 400 тыс. т, уже сегодня российские производители способны закрыть практически все потребности аграриев по основным культурам», — отметил он (цитата по «Коммерсанту»). Данилов также уверен, что спрос на СЗР в России будет расти, несмотря на сложную ситуацию в сельском хозяйстве: аграрии понимают, что экономия на защите посевов неминуемо приведет к падению урожайности, а значит — к снижению рентабельности. Кроме того, при сокращении площадей под зерновыми увеличиваются площади под масличными и бобовыми, а их защита стоит дороже, чем защита зерновых.



В мае гендиректор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов говорил, что подсолнечник сейчас является самой маржинальной агрокультуры в России, но при этом его обработка от болезней недостаточно развита. Он объяснял это как раз высокой маржинальностью. «Получаешь 15-16 ц/га и прибыль в 40%. Но 15-16 ц для нашей страны — это полное безобразие», — отметил Каракотов в ходе пресс-конференции, посвященной 150-летию «Щелково Агрохим». Он также добавил, что урожайность культуры не растет из-за того, что только 20% посевов подсолнечника обрабатываются фунгицидами. Остальные площади либо вообще не защищаются, либо обрабатываются минимально. По мнению Каракотова, следует обратить внимание аграриев на то, что, обрабатывая культуру, можно получить более высокую урожайность и, следовательно, маржинальность. «Надо потратить 1 руб., чтобы получить 7 руб. обратно», — говорил Каракотов.



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