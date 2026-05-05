Минсельхоз намерен изменить условия льготного кредитования

Решение необходимо для нивелирования нагрузки на федеральный бюджет А. Гордеев / Ведомости

Минсельхоз предложил скорректировать условия льготного кредитования АПК — снизить размер субсидирования до 50% ключевой ставки ЦБ по ранее принятым обязательствам. Проект решения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, Минсельхоз России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу. Также там уточняется, что эта мера необходима для нивелирования нагрузки на федеральный бюджет.



Решение будет касаться как инвестиционных, так и краткосрочных кредитов, выданных с 2017 года, а также новых кредитных договоров. Предельная ставка по кредитам составит 50% ключевой ставки плюс 2 п.п., т. е. сейчас — 9,25%. Сейчас ставка по кредитам для аграриев в зависимости от года их получения варьируется в диапазоне 2-9,25%. В том числе изменения коснутся малых форм хозяйствования, для которых сейчас ставка расчитывается как 30% ключевой ставки плюс 2 п.п.



Вместе с тем, в документе предусмотрены исключения. Так, аграрии из Курской, Белгородской и Брянской областей, работа которых затруднена из-за СВО, смогут получить новые кредиты на более льготных условиях, им субсидируют 90% ключевой ставки. Предельная ставка для заемщика составит не более 3%. Для ранее выданных кредитов сохранятся действующие условия в зависимости от года заключения договора.



Льготные условия по действующим (ранее заключенным) кредитным договорам сохранятся в прежнем объеме для инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию, модернизацию или техническое перевооружение мощностей по выпуску кормовых и пищевых добавок (органических кислот, аминокислот (по лизину — кроме строительства), витаминов и модифицированных крахмалов, ферментов), а также производства заквасок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Ставка по новым кредитам для этих направлений будет рассчитываться как до 50% ключевой ставки плюс 2 п.п.



Также для ряда инвестиционных кредитов, полученных в 2023—2025 годах, вводится требование погашать основной долг равными долями не реже раза в квартал, начиная с четвертого года после получения кредитных средств. Кроме того, меняются сроки, в течение которых Минсельхоз может накапливать задолженность перед банками по выплате субсидий: допустимый срок предполагается продлить до 30 декабря года, следующего за текущим финансовым годом. Сейчас крайний срок — 30 декабря текущего года. При этом, если ведомство не перечислит средства, то банки получат право пересчитать процентную ставку на коммерческую, в том числе за весь период просрочки.



В апреле Минфин предложил ужесточить базовые требования к получателям субсидий из федерального бюджета. Согласно проекту постановления, для претендентов на субсидии будут введены ограничения: речь идет о запрете на выплату дивидендов для акционерных обществ, для обществ с ограниченной ответственность — запрет на распределение чистой прибыли в течение двух из трех последних отчетных лет. Кроме того, предлагается ограничить доступ к субсидиям для организаций, имеющих действующие банковские вклады сроком от одного года и более, если их объем сопоставим с размером получаемой поддержки. Однако, согласно документу, правительство сможет устанавливать исключения, при которых данные требования применяться не будут.



Также ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которое меняет правила предоставления и распределения субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК в 2027—2029 годах. В связи с сокращением финансирования господдержка не будет предоставляться на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также на повышение плодородия и качества почв — по ставке на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми культурами. Также не будут поддерживать глубокую переработку зерна и переработку молока (коровьего, козьего и овечьего) на пищевую продукцию.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

