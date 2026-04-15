Минфин предложил ужесточить требования к получателям субсидий

Ограничения, если будут приняты, некритичны для АПК, но заметно ухудшат экономику сектора

Минфин предлагает ужесточить базовые требования к получателям субсидий из федерального бюджета. Согласно проекту постановления, который подготовило ведомство, для претендентов на субсидии ведутся ограничения. В частности, речь идет о запрете на выплату дивидендов для акционерных обществ, для обществ с ограниченной ответственность — запрет на распределение чистой прибыли в течение двух из трех последних отчетных лет. Кроме того, предлагается ограничить доступ к субсидиям для организаций, имеющих действующие банковские вклады сроком от одного года и более, если их объем сопоставим с размером получаемой поддержки. Однако, согласно документу, правительство сможет устанавливать исключения, при которых данные требования применяться не будут. В случае принятия изменений новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что, вероятно, правительство сделает исключение для АПК, и ограничения отрасль не затронут. «Масштабы использования других методов размещения денег (кроме вкладов) у сельского хозяйства не столь велики, за исключением, может быть, отдельных компаний, — объясняет он. — Хотя, конечно, может появиться общий порядок, который касается всех отраслей экономики, учитывая то, что Минфин ведет титаническую борьбу за увеличение объемов поступлений в бюджеты. И этим годом борьба не закончится — она, очевидно, продолжится». С другой стороны, добавляет эксперт, понять мотивацию ведомства можно: если компания и получает субсидию на инвестпроекты, и имеет соразмерный депозит — это не совсем правильно и запускает «денежную машину».



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также говорит, что вероятность исключений для АПК довольно высокая: Минсельхоз защищает отрасль, и такие меры редко вводятся «в лоб» и без адаптации. «Но Минфин традиционно продвигает ужесточение правил господдержки, чтобы отсечь компании, которые формально получают субсидии, но при этом выплачивают дивиденды или держат значительные свободные деньги, поэтому компромисс, скорее, будет в виде частичных послаблений, а не полного исключения», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Если же исключений не будет, то удар окажется ощутимым, считает он. Крупные агрохолдинги столкнутся с выбором: либо дивиденды, либо господдержка. Ограничения по депозитам дополнительно заденут компании с сезонной ликвидностью. В итоге снизится инвестиционная привлекательность, часть игроков выпадет из системы субсидий, а рост отрасли замедлится. Это не критично для выживания АПК, но заметно ухудшит экономику сектора.



