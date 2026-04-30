Михаил Мишустин поручил проработать вопрос развития цветоводства на Северном Кавказе

Это пока довольно новое направление для макрорегиона

В СКФО производится чуть более 1% от общего объема цветов в стране

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на полях III Кавказского инвестиционного форума поручил главам регионов совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития проработать вопрос развития цветоводства на Северном Кавказе. По его словам, это пока довольно новое направление для макрорегиона, но, учитывая климат и качество земли — очень перспективное. Нужно применить все имеющиеся инструменты для поддержки этого направления, подчеркнул он.

«Потребность внутреннего рынка (в цветах) сегодня огромна — об этом говорили несколько раз — порядка 2 млрд штук. Сейчас в целом по стране производится лишь четверть. Мы, когда посещали оранжереи в Подмосковье, подробно говорили о потребностях этого рынка», — приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

Накануне замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе Кавказского инвестиционного форума отметил, что на Северном Кавказе есть большой потенциал для развития цветоводства. В федеральном округе производится около 4,8 млн штук цветов в год — чуть более 1% от общего объема в стране. «Но перспектива здесь колоссальная, — цитирует его «Интерфакс». — <...> У вас здесь минимальный срок отопительного сезона. Ведь наши все большие проекты в Центральном федеральном округе, мы все их топим не менее шести-семи месяцев в году. То есть мы тратим большие средства на отопление соответствующих теплиц. У вас на эти цели можно существенно сократить затраты».

По словам Разина, в регионах Северного Кавказа можно заняться не только производством тюльпанов из луковиц, но и самих луковиц для выращивания цветов. Согласно его презентации, потенциальными цветочными культурами для развития на Кавказе являются розы, тюльпаны, хризантемы и горшечные цветы — они составляют 75% всех продаж цветов в России.Также замминистра предложил рассмотреть возможности создания в СКФО цветочных кластеров. «Мы готовы поработать с коллегами из смежных ведомств, обеспечить эти площадки соответствующей инфраструктурой для того, чтобы инвестору предоставлять уже землю на более льготных условиях, без затрат на базовую инфраструктуру и с большими сроками окупаемости. Соответствующие меры господдержки у нас заложены, льготные кредиты предусмотрены», — уточнил Разин.

