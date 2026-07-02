Сельхозпроизводство по итогам пяти месяцев осталось на уровне прошлого года

На 1 июня площадь сева зерновых и зернобобовых была на 11,3% меньше, чем годом ранее Pixabay

Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам января-мая остался на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщил Росстат. В том числе в мае сельхозпроизводство снизилось на 0,2%. В мае прошлого года отрасль прибавила 1,4%, за первые пять месяцнв 2025-го рост был на уровне 1%.



На 1 июня, по расчетам, яровые зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 20,5 млн га (23,1 млн га на 1 июня прошлого года), подсолнечник — на 8,9 млн га (8,48 млн га), сахарная свекла — на 1,09 млн га (1,14 млн га), картофель — на 0,85 млн га (0,88 млн га), овощи — на 0,36 млн га (0,37 млн га). По сравнению с соответствующей датой 2025 года засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей уменьшились на 11,3%, подсолнечника — увеличились на 4,8%, площади сахарной свеклы сократились на 4,6%, картофеля — на 3,7%, овощей — на 2,3%, сравнивает Росстат.



Озимые в сельхозорганизациях, по данным на 1 июня, погибли на площади 91,5 тыс. га (1,4% их посева), из них зерновые и зернобобовые — на 65,1 тыс. га (1%). Под урожай прошлого года площадь погибших озимых зерновых составляла 98,8 тыс. га (1,5%). С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня этого года в сельхозорганизациях, по расчетам, составила 24,2 млн га, что на 7,4% меньше, чем к этому времени в 2025 году.



Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах по итогам пяти месяцев сократилось на 0,4%, до 6,5 млн т в живом весе, молока — на 0,7%, до 13,5 млн т, яиц — выросло на 1,8%, до 20 млрд штук. В том числе в сельхозорганизациях в январ-мае производство КРС на убой сократилось на 3%, свиней — выросло на 4,5%, птицы — уменьшилось на 2,1%. В целом производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях за пять месяцев прибавило 0,6%.



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