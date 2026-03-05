Сельхозпроизводство в январе выросло на 1,1%

Оценивать динамику сельхозпроизводства следует только после проведения весенних полевых работ М. Стулов / Ведомости

В январе 2026 года сельхозпроизводство в России выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го (1,3% в 2025-м по сравнению с 2024-м), следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. «Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе 2026 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 293 млрд руб.», — говорится в документе.



Так, к концу января поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 15,8 млн голов, что на 3,3% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года. Поголовье свиней выросло на 2,4%, до 28,7 млн, в то время как поголовье овец и коз снизилось на 7,6%, до 17,5 млн голов. Также сообщается, что в январе текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий выросло на 1,1%, до 2,5 млн т, яиц — на 2,2%, до 3,8 млрд штук. В то же время производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 1,1%, до 1,3 млн т. Оборот рыболовов и рыбоводов в январе составил 56,7 млрд руб., что в действующих ценах на 7,6% больше, чем в январе 2025 года, по сравнению с декабрем 2025-го — на 32,1% меньше.



По словам научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в оценку сельхозпроизводства в январе включаются виды деятельности, которые не сильно зависят от сезонности и продолжают работать зимой. «Но январь — это нерелевантный месяц для оценки сельхозпроизводства. Даже по экономике он нерелевантный — половина месяца приходится на праздники», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору». По его словам, сельское хозяйство — это полностью сезонная отрасль, и делать первые аналитические выводы по динамике производства следует только после завершения весенних полевых работ.



В прошлом году сельхозпроизводство, по данным Росстата, увеличилось на 4,9% в сопоставимых ценах, до 10,63 трлн руб. в фактически действовавших ценах (без учета новых регионов). В 2024-м отрасль показала снижение на 3,3%, в 2023-м — прибавила 0,2%. В том числе производство продукции растениеводства в прошлом году выросло на 9,2% (годом ранее было снижение на 6,2%), животноводства — на 0,1% (плюс 0,5% в 2024-м). Сельхозорганизации увеличили производство на 5,9%: на 9% в растениеводстве и на 2,9% в животноводстве; КФХ в целом показали прирост на 6,4% (плюс 8,6% в производстве продукции растениеводства и снижение на 3,4% — животноводства). В хозяйствах населения выпуск сельхозпродукции вырос на 1,8% за счет позитивной динамики в растениеводстве (10,4%), тогда как выпуск продукции животноводства снизился на 5,6%.



Отраслевые эксперты ранее скромнее оценивали потенциальную динамику агросектора по итогам года. Так, независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в Telegram-канале «Сельский час» в декабре прогнозировал рост отрасли на уровне 1,8-2,1% с учетом стагнации в животноводстве. Остапкович тогда же говорил «Агроинвестору», что отрасль может прибавить 2,5%, хотя ранее он полагал, что по итогам 2025-го сельхозпроизводство в лучшем случае уйдет в ноль или вырастет максимум на 1%, поскольку первая половина года была не самой благоприятной из-за погодных условий.



