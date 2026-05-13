Минэкономразвития прогнозирует снижение сельхозпроизводства

Вероятный рост может быть обеспечен только за счет растениеводства

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, сельхозпроизводство в России в 2026 году снизится относительно 2025-го на 1,4%. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре прошлого года, ведомство оценивало рост в 2026-м на 3,9%. В 2025 году сельхозпроизводство увеличилось на 4,9%. На 2027 год ведомство повысило прогноз роста сельхозпроизводства с 2% до 2,5%, на 2028-й — с 2,8% до 4,3%. Прогноз на 2029 год — плюс 3,2%, говорится в прогнозе. Согласно консервативному варианту, в 2026 году сельхозпроизводство снизится на 2%, в 2027-м — вырастет на 1,9%, в 2028-м — на 3,9%, в 2029-м — на 2,8%.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут более оптимистичен: по его оценкам, в этом году сельхозпроизводство покажет рост в пределах 0,5-0,7%, положительную динамику обеспечит растениеводство. «Но к урожаю есть масса вопросов: на 12 мая разница в площади сева (по сравнению с 2025 годом) более 7 млн га, основные культуры — пшеница, ячмень, подсолнечник и соя», — отмечает он. По словам эксперта, по ранним зерновым это отставание нагнать будет достаточно сложно, по другим агрокультурам — более вероятно, но это несет за собой риски в процессе вегетации. Соответственно, вероятно ухудшение качества при сохранении объемов или же сокращение обоих показателей. По мнению Корбута, негативная оценка сельхозпроизводства в 2026 году — это объективно. Так, продолжает он, животноводство стагнирует, а растениеводство находится под давлением экспортных пошлин и других ограничений. «Тем более, объемы льготного и вообще кредитования снизились, а собственных оборотных средств у предприятий нет», — заключил Корбут.



Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что прогноз негативной динамики в 2026 году связан со сравнительно высокой базой 2025-го. «Видимо, 2026-й не такой удачный, как 2025-й, но он нормальный <...> по всем показателям. Снижение сельхозпроизводства не приведет к дефициту товаров на внутреннем рынке. Возможно, будет снижение экспорта, но внутреннее потребление останется на том же уровне (как в 2025 году) или будет чуть выше», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



В конце апреля «Агроинвестор» писал, что объем производства продукции сельского хозяйства в первом квартале вырос на 0,2%, составив около 1,1 трлн руб. в действующих ценах. В том числе в марте все категории хозяйств произвели продукции на 463,7 млрд руб. — на 0,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году в марте сельхозпроизводство выросло на 0,6%, за первый квартал — также на 0,6%.



