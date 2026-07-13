Говядина стала самым подорожавшим мясом за год

Выпуск говядины остается самым затратным среди основных видов мяса М. Стулов / Ведомости

За год средняя цена говядины в России выросла на 15,58% и достигла 744,9 руб./кг. Такая динамика делает ее лидером категории в удорожании: например, курица за отчетный период прибавила 7,31%, до 243,78 руб./кг, свинина — 1,9%, до 392,22 руб./кг, баранина — 0,08%, до 815,53 руб.кг. Мясные консервы для детского питания подорожали на 6,41%, до 1,3 тыс. руб./кг, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 3,61%, до 724,33 руб./кг, вареная колбаса — на 2,72%, до 576,62 руб., сосиски и сардельки — на 2,71%, до 550,6 руб./кг. Кроме того, говядина оказалась одним из наиболее быстро дорожающих товаров в потребительской корзине, пишет «Коммерсантъ».



На себестоимости и темпах роста предложения этого вида мяса отражается большая капиталоемкость проектов по производству говядины и более длительные сроки окупаемости относительно птицы или свинины, пояснили изданию в Минсельхозе. При этом в России сейчас реализуются меры господдержки развития производства говядины. В министерстве также отметили, что внутренний рынок мяса остается насыщенным: по итогам 2025 года уровень самообеспеченности превысил 100% при пороговом значении, заложенном в Доктрине продовольственной безопасности, 85%.



Выпуск говядины остается самым затратным среди основных видов мяса: производственный цикл достигает трех лет, и отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству сказал «Коммерсанту» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, бычка выращивают 14-18 месяцев, тогда как бройлер достигает товарного веса за 35-40 дней, а свинья — за шесть-восемь месяцев. За это время производители говядины сталкиваются с ростом цен на корма, топливо, ветеринарные препараты и оплату труда.



В январе-марте 2026 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,9%, а производство говядины — на 5,7% год к году. Это связано с уменьшением числа животных в ЛПХ и в молочном животноводстве из-за роста продуктивности коров. В результате сокращается и количество бычков, поступающих на откорм, что ограничивает предложение говядины, говорит Юшин. Недостаточное внутреннее производство компенсируется импортом, однако поставки из Беларуси и стран Южной Америки, а также действующие льготы на ввоз не позволяют сдержать рост цен, которые во всем мире сейчас бьют рекорды. При этом вспышки заболеваний скота в Сибири, по словам эксперта, не повлияли на общероссийские цены.



В «Мираторге» отмечают, что беспошлинный импорт говядины усиливает конкуренцию с российскими производителями, и это приводит к сокращению собственного производства, а доля импорта в потреблении говядины уже приближается к 25%. «Если не принять меры для восстановления поголовья крупного рогатого скота и наращивания производства, зависимость России от импортных поставок будет только усиливаться», — считает Юшин. При этом, по словам эксперта, несмотря на текущий уровень цен, Россия остается страной с достаточно высоким потреблением говядины — в среднем около 14 кг на человека в год против 8,7 кг в мире.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что, согласно докладу «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2026-2035 годы», мировое производство говядины и баранины переживает серьезный кризис из-за сокращения поголовья, что привело к росту цен почти во всех странах. Россия не стала исключением: в страну ввозятся довольно значительные объемы говядины с нулевой пошлиной в рамках квоты. В то же время, согласно прогнозу, в большинстве стран ожидается восстановление поголовья с конца 2026 года, что в перспективе приведет к некоторому снижению цен.



«В России мы увидим тенденцию ускоренного замещения в рационе красного мяса мясом птицы. Но даже на этом фоне рост производства мяса птицы не фиксируется. Теоретически, это могло бы восполнить сокращающиеся поставки говядины и телятины на рынке, но в первом полугодии 2026-го динамика производства мяса птицы отрицательная», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору». Это, разумеется, оказывает дополнительное давление на цены говядины — курица и индейка не могут заместить выпадающие объемы этого вида мяса, в результате цены остаются на довольно высоком уровне. В связи с тем, что восстановить поголовье КРС в течение даже двух лет невозможно физически, по мнению Давлеева, скорее всего, потребность рынка в импорте возрастет. Но и за рубежом восстановление поголовья — это вопрос как минимум среднесрочной перспективы, заключил эксперт.



Ранее «Агроинвестор» писал, что «Мираторг» не видит окупаемости мясного скотоводства, поэтому сейчас компания ставит перед собой задачу обеспечить ритмичную работу всех действующих предприятий, в которые с 2005 года было инвестировано 580 млрд руб. Также компания переводит земли из мясного скотоводства в растениеводство — оно более маржинально. Об этом президент агрохолдинга Виктор Линник рассказывал в интервью «Агроэксперту». «Мы их (предприятия) выводим на проектные мощности и, соответственно, наш проект по мясному скотоводству, который с 2012 года (реализует группа) при текущих базисных факторах просто экономически нецелесообразен. Мы посмотрели, и земли, которые мы можем высвободить из-под мясного скотоводства, мы отправили в коммерческие культуры», — говорил Линник.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

