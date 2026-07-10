АКОРТ: минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 11,1%

В крупном ритейле впервые была зафиксирована отрицательная средняя наценка на базовую продовольственную корзину М. Стулов / Ведомости

В июне минимальные цены на социально значимые продовольственные товары «первой цены» в крупных торговых сетях снизились на 11,1% по сравнению с июнем прошлого года, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). При этом в крупных торговых сетях впервые была зафиксирована отрицательная средняя наценка на базовую продовольственную корзину — минус 1%.



В годовом выражении подешевели продовольственные товары в 18 из 25 социально значимых категорий. Так, овощи «борщевого набора» в совокупности подешевели на 27,9%. В том числе стоимость свеклы за год снизилась на 39,5%, картофеля — на 37,1%, моркови — на 25,2%, капусты — на 18,7%, лука — на 12,8%. В других категориях лидерами снижения стали рис (-31,7%), сливочное масло (-24,4%), свинина (-22,7%), черный чай (-19,2%) и пшеничная мука (-12,4%). Также подешевели сезонные яблоки (-8,2%), подсолнечное масло (-8%), вермишель (-7,6%), поваренная соль (-6,7%), гречневая крупа (-2,5%), баранина (-2,4%), молоко (-1,8%) и пшено (-0,37%).



В июне в сетевой рознице ниже закупочной стоимости продавались морковь (наценка минус 21%), репчатый лук (-14%), капуста (-11%), картофель (-11%), гречневая крупа (-9%), свекла (-8%), тушка цыпленка-бройлера (-6,7%), подсолнечное масло (-5,8%), сезонные яблоки (-4,7%), рис (-3%), говядина (-1,8%), сахар-песок (-1,6%) и пшеничная мука (-1,1%).



По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля средние розничные цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,4%, в том числе огурцы подешевели на 8,7%, томаты — на 5,1%. В то же время свекла стало дороже на 3,8%, капуста — на 3,6%, картофель — на 3,5%, лук и морковь — на 2,2%, яблоки — на 0,3%. При этом плодоовощная продукция лидирует по уровню удорожания относительно конца 2025 года. Так, цена картофеля с конца декабря по 6 июля выросла почти на 58%, капусты — на 62,6%, лук стал дороже на 46,4%, свекла — на 44,9%, морковь — на 59%, яблоки — на 9,6%. В то же время средняя цена огурцов уменьшилась на 38%, томатов — на 4,7%.



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