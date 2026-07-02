Минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 4% с начала года

Вероятно, сезонной дефляции в этом году не будет из-за роста цен на топливо А. Орлов / Ведомости

Стоимость минимальной корзины продуктов питания в России с начала года выросла на 3,99%, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз». В расчеты входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Самые высокие цены объединение фиксирует на Чукотке — 20,432 тыс. руб. и в Камчатском крае — 13,397 тыс. руб., самые низкие — в Мордовии и Саратовской области: 6,28 тыс. руб. и 6,475 тыс. руб. соответственно. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9,244 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 9 тыс. руб., в Московской области — 8,681 тыс. руб., в Ленинградской — 8,756 тыс. руб., в Калининградской — 9,075 тыс. руб., в Татарстане — 6,753,2 тыс. руб., пишет ТАСС.



При этом, по данным Росстата, инфляция с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня. С начала июня индекс потребительских цен вырос на 0,85%, с начала года — на 4,17%, в то время как за аналогичные периоды 2025-го динамика составляла 0,20% и 3,77% соответственно. За период с 23 по 29 июня значительнее всего выросли цены на белокочанную капусту — плюс 4,67%, картофель — 4,54%, репчатый лук — 3,8%, свеклу — 3,22% и морковь — 2,53%. Наиболее активное снижение цен Росстат фиксирует на огурцы — минус 5,66%, куриные яйца — минус 2,1% и томаты — минус 1,77%. Дизельное топливо за отчетный период подорожало на 2,2%, бензин — на 1,6%.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что рост цен на овощи «борщевого набора» связан с тем, что их массовый сбор в России еще не начался, следовательно, на рынок поступает импортная продукция. Кроме того, продолжает он, рубль слабеет, что приводит к удорожанию ввозимых товаров. «В этом году сезонной дефляции, я полагаю, не будет из-за топлива: рост цен на него приводит к удорожанию логистики, а сезонные товары требуют быстрой доставки из зоны производства в зоны потребления. Естественно, эти дополнительные затраты будут накладываться на стоимость товаров», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, более массовый сбор овощей открытого грунта может поспособствовать замедлению темпа роста цен, но удорожание логистики нивелирует этот вклад плодоовощной продукции в общую динамику.



Обычно в России темпы роста инфляции замедляются или фиксируется дефляция в конце июля — сентябре, это связано с массовым поступлением на рынок отечественных овощей открытого грунта. Однако оценить динамику цен в этом году пока сложно из-за форс-мажора с топливом, говорил на прошлой неделе эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Наверное, рост цен (в перспективе) замедлится, однако выйти на дефляцию, мне кажется, в этом году не удастся <..>. Может, это и не нужно: главное — чтобы цены не росли», — комментировал он «Агроинвестору». Если ситуация с ценами на топливо стабилизируется в перспективе полутора месяцев, то, возможно, определенный дефляционный эффект будет, но пока неопределенность очень высокая.



Также ранее «Агроинвестор» писал, что массовый сбор овощей открытого грунта и картофеля на юге России уже начался. «Объем поступления российских картофеля и овощей “борщевого набора” будут нарастать. Без этой продукции наше население не оставим», — говорил директор Картофельного союза Алексей Красильников. Цены на огурцы и томаты традиционно начинают снижаться в апреле и мае, что обусловлено структурой себестоимости тепличных овощей, ранее рассказывала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «На рынок выходят теплицы, которые работают без досвечивания — их много, особенно в южных регионах, где достаточно солнечного света и тепло. Себестоимость производства без досвечивания гораздо ниже, чем с его использованием», — отмечала Решетникова. Кроме того, сбор урожая в таких теплицах также приводит к усилению конкуренции на рынке, добавляла она.



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