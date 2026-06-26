Для запуска производства коллагена из медуз российским ученым потребуется несколько лет

Рыболовы пока скептически оценивают возможность снизить численность медуз за счет вылова и переработки Пресс-служба ВНИРО

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) успешно получили образцы коллагена для медицинских целей из обитающей в Азовском море медузы корнерот. Однако запуск производства коллагена будет возможен только через несколько лет после необходимых клинических тестов, рассказали в пресс-службе ВНИРО «Агроинвестору». «Проведение клинических испытаний является приоритетом на ближайшие годы. Их продолжительность зависит от оперативности бизнес-структур и медицинских учреждений в исследованиях в данном направлении», — отметили в пресс-службе ВНИРО.



Экстрагировать нативный коллаген из медуз удалось в Южном филиале ВНИРО. Нативный коллаген — сохранивший свою естественную структуру белок, обладающий биосовместимостью с тканями человека. Коллаген используют в качестве основы для кровоостанавливающих, заживляющих гидрогелей и повязок. Кроме того, его можно использовать для регенерации костных тканей, где он выполняет функцию каркаса (скаффолда) для роста новых клеток.



Себестоимость получения инновационного продукта, а также необходимые для начала коммерческого производства вложения пока не определены. Детальные расчеты будут возможны только после оптимизации процесса экстракции белка. Масштабирование технологии затруднено из-за того, что медузы практически полностью — на 96-98% — состоят из воды. Чтобы решить эту проблему, исследователи прорабатывают различные методы дегидратации медуз.



Запрос на создание технологий переработки возник из-за роста численности медуз в Азовском море. Популяции начали расти из-за повышения солености морской воды. Их общая биомасса достигла нескольких миллионов тонн, что создало проблемы в том числе для рыболовства. Медузы засоряют рыболовецкие сети, в природе являются пищевыми конкурентами промысловым тюльке и хамсе, пояснили во ВНИРО.



Возможность получения коллагена из медуз изучают параллельно и в других научных центрах. Ученые Донского государственного технического университета ранее заявляли о получении коллагена для тестирования противоопухолевых препаратов и персонализированного подбора лекарственной терапии. По их оценке, ежегодно в Азовском море можно добывать до 260 тыс. т медуз.



Рыболовы пока скептически смотрят на предложение снизить численность медуз за счет вылова и переработки. Обкатка технологии займет значительное время, а предлагаемые объемы вылова не сопоставимы с численностью популяций медуз. «В действительности медузы мешают рыбному промыслу тралами и ставными неводами. При ловле тюльки на борт могут поднять больше медуз, чем рыбы. Но пока я не вижу, откуда будет финансироваться вылов медуз. Мне кажется, их численность уменьшится только после снижения солености воды», — поделился мнением с «Агроинвестором» президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По его словам, ученые также предлагали защищать ставные неводы от медуз специальными сетями. Идея пока не получила развития, поскольку рыболовам нужны относительно недорогие и в то же время способные выдержать штормовую погоду конструкции.



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