Госдума приняла в первом чтении законопроект о мониторинге цен на продовольствие

В перечень продуктов питания для мониторинга войдут все социально значимые товары Е. Разумный / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Федеральной налоговой службе (ФНС) передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними для мониторинга цен на продовольственные товары на всех этапах их продвижения. Документ в начале июня внесло правительство. Законопроект разработан для мониторинга цен и анализа причин их резкого роста заинтересованными ведомствами, говорится в пояснительной записке к документу.



Сейчас статья 5 закона о торговле перечисляет полномочия правительства в области госрегулирования торговой деятельности. Законопроект дополняет ее новым пунктом, согласно которому правительство сможет утверждать перечень федеральных органов, имеющих право получать от ФНС данные о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. В состав сведений войдут цены сделок, объемы реализации, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов на основании налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений о консолидированной финансовой отчетности. Также статья 20 закона дополняется нормой, наделяющей ФНС правом правом передавать эти сведения уполномоченным правительством ведомствам для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики цен на продовольствие и факторов их формирования.



«Информация необходима для мониторинга в первую очередь ситуации с ценами на продукцию, которую наши граждане ежедневно потребляют, — пояснил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов, представляя в Госдуме правительственную инициативу. (цитата по «Парламентской газете»). — Законопроектом предусматривается утверждение правительством РФ перечня федеральных органов исполнительной власти, которые наделяются правом на получение сведений». В дальнейшем кабмин будет утверждать и перечень продуктов, цены на которые в наибольшей степени влияют на инфляцию. При этом состав сведений и порядок их предоставления министерствам и ведомствам, прежде всего Минпромторгу и Минсельхозу, будет определяться ФНС по согласованию с Минэкономразвития. По словам Чекушова, предоставление оперативной и достоверной информации позволит федеральным ведомствам вовремя реагировать и пресекать недобросовестное поведение участников рынка, в том числе принимать меры таможенно-тарифного регулирования. В предложенном Минпромторгом на утверждение правительству перечне продуктов питания для мониторинга будут присутствовать все социально значимые товары, уточнил замминистра.



Между тем, в интервью РИА «Новости» Чекушов сказал, что ведомство не фиксирует завышенных наценок в торговых сетях на социально значимые и сезонные товары и не видит оснований для вмешательства в ценообразование. Минпромторг не выступает сторонником применения каких-либо мер регулирования цен, поскольку это ломает рыночный механизм — регулирование одного сегмента внутри торговой цепочки вызовет дисбалансы по ценообразованию других цепочек, отметил он.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

